iPhones lideraram o segmento premium global com 67% das vendas em 2024

O mercado global de smartphones premium — isto é, aqueles com preço médio de venda a partir de US$600 — atingiu 25% de participação em 2024, um salto em relação aos 15% registrados em 2020, segundo dados da Counterpoint Research.

Esse segmento cresceu 8% em comparação ao ano anterior, superando o avanço geral do mercado de smartphones, que foi de 5%. O motivo: cada vez mais consumidores estão optando por dispositivos com tecnologias mais avançadas.

Tal como nos anos anteriores, a Apple continuou liderando o segmento premium, com 67% de participação nas vendas em 2024. A diferença é que a pesquisa mais recente mostrou que a Maçã perdeu um pouco de espaço em relação aos 72% de 2023.

A Samsung ficou em segundo lugar, com 18%, enquanto HUAWEI, Xiaomi e outras marcas ganharam terreno. Um destaque foi o crescimento dos modelos ultrapremium (com preço médio a partir de US$1.000), que atingiram a marca histórica de 40% das vendas dentro do segmento premium.

Os Estados Unidos seguem como o maior mercado de smartphones premium, respondendo por 25% das vendas globais, com a China logo atrás (24%). Mercados emergentes, como Índia e América Latina (incluindo o Brasil), também deram um salto impressionante: desde 2020, o segmento premium cresceu mais de 5x na Índia e 2,5x na América Latina.

Esse avanço, de acordo com o levantamento, foi impulsionado pela preferência dos consumidores por marcas topos-de-linha, aliada a facilidades de financiamento e programas de troca de aparelhos.

O analista sênior da Counterpoint, Karn Chauhan, explicou que o crescimento do segmento premium está diretamente ligado à busca por recursos avançados, como processadores mais potentes, câmeras de alta qualidade, telas superiores e funcionalidades de IA generativa.

Além disso, a vida útil prolongada do software e hardware garantem uma maior durabilidade para esses dispositivos, justificando seu preço mais elevado. Chauhan acredita que a tendência deverá continuar, ainda que em um ritmo um pouco mais lento, à medida que consumidores de regiões emergentes passam a buscar aparelhos mais sofisticados.

Outro ponto interessante é que, enquanto o número total de modelos de smartphones disponíveis no mercado segue caindo, a quantidade de opções premium aumentou, chegando a quase 300 SKUs (unidades de manutenção de estoque) em 2024.

A tendência de “premiumização” deverá se manter forte, especialmente na China, onde programas de subsídios do governo deverão impulsionar ainda mais a adoção de smartphones premium.

Enquanto isso, nos EUA e em outros mercados, a Apple e a Samsung seguem como as principais beneficiárias dessa mudança no comportamento do consumidor, que valoriza cada vez mais tecnologia de ponta e experiências superiores.

via Neowin