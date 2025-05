Meta lança nova divisão e concorrerá com a Apple no mercado de robótica

Com o lançamento do Vision Pro nos Estados Unidos, no início do ano passado, a Apple adentrou em um mercado atualmente dominado pela Meta (o dos headsets de realidade virtual/aumentada). Mas a concorrência das duas empresas poderá não se limitar a esse nicho, a longo prazo.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Mark Gurman em sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), a empresa comandada por Mark Zuckerberg começou a apostar todas as suas fichas no mercado de robôs humanoides — algo em que a Apple vem trabalhando há algum tempo.

A Meta teria até mesmo iniciado uma nova unidade dentro da divisão Reality Labs visando o desenvolvimento das tecnologias necessárias para essa empreitada, cujo objetivo, a curto prazo, seria desenvolver um software que possa ser utilizado por empresas de hardware terceiras.

A empresa acredita ter vantagem nesse mercado, já que desenvolveu sensores e tecnologias de computação para realidade mista e possui um modelo de inteligência artificial (o Llama) para apoiar seu projeto — o qual ajudaria outras empresas a lançar robôs humanoides futuramente.

A Apple também está nessa jogada

Como supracitado, a Apple vem trabalhando no mercado de robótica há um tempo, segundo informações divulgadas algumas vezes pelo próprio Gurman. O primeiro grande empreendimento da empresa nessa área, inclusive, deverá ser um display integrado a um membro robótico.

Segundo o jornalista, a empresa também explora a possibilidade de fabricar um robô móvel semelhante ao Astro, da Amazon. Com equipes de aprendizado de máquina focadas em tecnologias robóticas, a empresa vem realizando uma série de pesquisas na área nos últimos meses.

O grande desafio, no entanto, será acompanhar rivais quando o assunto é inteligência artificial, que é vista como uma propulsora para o negócio da robótica. Com recursos bastante limitados já lançados em seus sistemas, a Maçã tem dificuldades até mesmo para lançar uma Siri mais inteligente.

Com uma estratégia de mercado diferente da da Meta, já que desenvolve tecnologias para serem usadas em seus próprios produtos (e não por terceiros), a Apple contaria com a experiência de outro grande projeto, o “Apple Car”, para aprender com os erros que levaram ao seu cancelamento.

Se a Maçã será competitiva ou não nesse mercado, no entanto, temos que esperar para ver.