Novo Studio Display estaria a caminho e “M5” poderá estrear no MacBook Pro

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple está trabalhando no desenvolvimento de um novo monitor externo para Macs — mais precisamente em um sucessor para o Studio Display, monitor de 27 polegadas lançado em 2022.

Segundo Gurman, a Apple está atualmente na fase de testes dos protótipos do novo produto, o qual conta com codinome J427 . Com um design e tamanho de tela semelhantes ao modelo atual, o novo display deverá ser lançado em 2026 como um “companheiro” para os MacBooks Pro com o chip “M5”.

Essa atualização aconteceria visando acompanhar o mercado de monitores atual, o qual mudou nos últimos anos com o lançamento de produtos concorrentes com melhores resoluções e painéis, taxas de atualização mais rápidas e processadores atualizados em relação aos monitores da empresa.

Por outro lado, segundo ele, a Maçã não pretende atualizar o Pro Display XDR (de 32″) tão cedo. Dado o alto preço do produto (aqui no Brasil, ele sai por no mínimo R$50 mil), a empresa entende que ele está fora do alcance para maioria dos consumidores e, portanto, não é uma prioridade no momento.

Isso não quer dizer que a Maçã deixou de olhar para o mercado profissional, visto que a empresa continua trabalhando em novos modelos dos Mac Pro e Mac Studio, bem como provavelmente se mexerá para desenvolver um iMac com tela maior (provavelmente de 27″) no futuro.

“M5” poderá estrear com o MacBook Pro

Na seção de perguntas e respostas da newsletter, Gurman reafirmou que a Apple deverá lançar em breve atualizações dos MacBooks Air (eles já vêm sendo enviados de fábricas na Ásia há várias semanas e deverão ser lançados até março), Mac Pro e Mac Studio (supracitados) para a geração de chips M4 — cuja variante “Ultra” ainda não foi apresentada.

Os lançamentos acima abrirão o caminho para a aguardada transição para os chips “M5”. A novidade é que essa transição poderá começar com os MacBooks Pro nessa nova geração. O futuro iPad Pro com “M5” (cuja linha foi a primeira a receber um processador M4) viria logo depois, no primeiro semestre de 2026.

Para um futuro próximo, Gurman ainda voltou a apostar no lançamento de uma nova geração para o iPad (base) e o iPad Air, bem como em atualizações para o AirTag, o HomePod mini, a Apple TV e ainda um novo dispositivo inteligente com tela.

Comprar Studio Display de Apple Preço à vista: a partir de R$17.099,10

Preço parcelado: a partir de R$18.999,00 em até 12x

Vidro: convencional ou nano-texture

Base: ajuste de inclinação, ajuste de inclinação e altura ou VESA

Comprar Pro Display XDR de Apple Preço à vista: a partir de R$44.999,10

Preço parcelado: a partir de R$49.999,00 em até 12x

Vidro: convencional ou nano-texture

Base: nenhuma ou Pro Stand

Adaptador: nenhum ou VESA

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

