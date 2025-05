Tenha controle sobre suas tarefas escolares com o app Due Tomorrow

Se você está à procura de um app para organizar melhor a sua vida acadêmica, saiba que o Due Tomorrow é um gerenciador de tarefas (feito para iPhone, iPad e Mac) bastante completo para quem está na escola/faculdade.

Você pode inserir tarefas, fazer anotações sobre elas e adicionar qualquer tipo de informação relevante que precise. Além disso, é possível adicionar tarefas secundárias, permitindo que você divida as suas atividades em partes menores.

O app conta ainda com lembretes para ajudá-lo a manter as suas tarefas em dia e possui integração com o app Calendário (Calendar), bem como com o Google Classroom e Canvas, de modo que você possa importar atividades com facilidade. Além disso, seus afazeres podem ser acessados por um widget na Tela de Início.

E o Due Tomorrow não fica para trás quanto o assunto é inteligência artificial. Isso porque ele tem um chatbot chamado Homework Helper, o qual pode ajudá-lo com uma tarefa. As informações são obtidas de sites como a Khan Academy, para que o usuário possa aprender o que precisa saber, em vez de dar uma “cola” das respostas.

O Due Tomorrow está disponível gratuitamente na App Store e possui compras internas, mas só para o uso dos recursos de IA.

via 9to5Mac