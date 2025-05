Vídeo mostra em detalhes o que esperar do design do novo iPhone SE

Depois de amanhã, ao que tudo indica, conheceremos a mais nova geração do iPhone SE — ou, quem sabe, “iPhone 16e”, segundo apontam alguns rumores.

Quase tudo sobre esse aparelho já vazou por aí e, no último fim de semana, o canal Unbox Therapy publicou um vídeo detalhado com algumas unidades dummy dele nos mostrando o esperar do seu design.

Conforme esperado, o YouTuber Lewis Hilsenteger mostra que as dimensões dele são basicamente idênticas às do iPhone 14 — com as principais diferenças sendo apenas a única câmera traseira (em vez de duas) e, claro, a porta USB-C (em vez de Lightning).

Também como já havia sido especulado por aí, os dummies recebidos pelo canal trazem apenas as cores preta ou branca — e é bem possível que sejam essas, de fato, as únicas que a Apple oferecerá.

Equipado com o chip A18 e 8GB de memória (isto é, com suporte à Apple Intelligence), tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID e sensor principal de 48 megapixels, esse novo iPhone SE deverá chegar ao mercado americano custando US$480-500 e tem tudo para ser um grande sucesso de vendas.

