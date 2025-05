App Google Play Livros agora conta com botão para compras externas no iOS

O Google anunciou hoje que agora ficou mais fácil adquirir livros e audiolivros a partir do seu aplicativo Google Play Livros para iOS. Isso porque a empresa ganhou o direito de exibir um novo botão na página de cada obra, o qual leva o usuário diretamente à versão web da plataforma — por onde a compra pode ser feita com facilidade.

Denominado “Comprar audiolivro” no caso dos audiobooks ou “Acessar e-book” no caso dos livros tradicionais, o botão permite ao Google oferecer um canal rápido e prático de compras de títulos aos usuários sem a necessidade de pagar uma taxa à Apple (como aconteceria caso a compra fosse feita dentro do app).

Trata-se de um direito que pode ser solicitado por desenvolvedores de aplicativos do tipo “leitor” à Apple desde 2022, após uma mudança implementada pela empresa para se adequar às exigências da Comissão de Comércio Justo do Japão (Japan Fair Trade Commission, ou JFTC) e encerrar uma investigação do órgão.

Como de praxe, porém, a Apple exibe um aviso todas as vezes em que tocamos no link para compras externas. Em uma tela, a empresa destaca que as compras fora do app não são gerenciadas por ela e não estão amparadas pelas regras de reembolso da App Store.

Ao finalizar a compra de um livro no site, por sua vez, o leitor pode compartilhá-lo com toda a família pela Google Play Family Library, bem como criar uma coleção de livros digitais que é facilmente acessível tanto no iOS/iPadOS quanto no Android, ou usando um navegador.

via TechCrunch