Apple altera outro nome no app Mapas após nova ordem de Donald Trump

Após a polêmica com o Golfo da América — ou Golfo do México, como preferir —, a Apple e o Google fizeram uma nova alteração em seus serviços de mapas a mando do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O pico mais alto da América do Norte, que desde 2015 era chamado de Denali, voltou a ser oficialmente Monte McKinley. A alteração veio após uma ordem executiva, chamada “Restaurando Nomes que Honram a Grandeza Americana” (“Restoring Names That Honor American Greatness”, no original).

A montanha, localizada no Alasca, tinha sido renomeada para Denali em 2015, recuperando o nome usado pelos povos indígenas Koyukon, que significa “o alto” ou “o grande”.

Antes disso, desde 1896, o local era conhecido como Monte McKinley, em homenagem ao então candidato presidencial William McKinley. Esse nome foi dado pelo explorador William A. Dickey ainda durante a Corrida do Ouro de Klondike.

Em 2015, o presidente Barack Obama restaurou o nome indígena Denali, usado pelos povos Koyukon Athabaskan, para reconhecer a cultura nativa. A mudança foi celebrada por grupos indígenas, mas criticada por muitos em Ohio, terra natal de McKinley, que viram nisso uma desconsideração da história americana.

A ordem de Trump, assinada logo no início do seu mais novo mandato, fez com que o Departamento do Interior dos EUA revertesse a mudança. A justificativa foi honrar figuras históricas e marcos importantes do país. Poucos dias depois, o Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS), que é responsável por padronizar nomes de lugares nos EUA, foi atualizado, e os serviços de mapas digitais seguiram o exemplo.

A Maçã, por sua vez, atualizou o seu aplicativo para exibir o nome Monte McKinley, alinhando-se à nomenclatura oficial do governo dos EUA. Agora, quem busca pela montanha no app Mapas verá o novo nome.

Já o Google também anunciou a mudança em suas redes sociais. Para usuários americanos, a montanha aparece como Monte McKinley, enquanto fora do país ele poderá aparecer com a nomenclatura antiga, dependendo da localização.

When that happens, we will update Google Maps in the U.S. quickly to show Mount McKinley and Gulf of America. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

A decisão gerou polêmica. Para alguns, a reversão é vista como uma manobra política para desfazer mudanças consideradas “progressistas” do governo anterior. Já outros defendem que a medida resgata a história americana e homenageia as contribuições de McKinley.

via MacDailyNews