Apple TV+: Lewis Hamilton fala sobre “F1” em vídeo de bastidores do filme

A Apple está gradativamente aumentando a divulgação em torno do aguardado filme “F1”, o qual chegará aos cinemas no dia 25 de julho e, posteriormente, ao catálogo do serviço de streaming da companhia.

Entre os produtores do longa está o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que apareceu em um novo vídeo de bastidores publicado no X (antigo Twitter) e no canal da Warner Bros. no YouTube — o qual também revela algumas cenas inéditas.

No vídeo, Hamilton destaca a qualidade da produção e alega que trata-se do “mais autêntico filme de corrida que já existiu”. Além dele, aparecem o diretor/produtor Joseph Kosinski e o produtor Jerry Bruckheimer, que também falam sobre os bastidores das filmagens.

Como já divulgado, o longa é estrelado por Brad Pitt e acompanhará um antigo piloto, Sonny Hayes (Pitt), que volta às pistas junto a Joshua Pearce (Damson Idris), seu companheiro de equipe mais novo.

O elenco também é composto por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. O roteiro, por sua vez, é de Ehren Kruger.

