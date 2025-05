Apple TV+ libera primeiras imagens de “BE@RBRICK”, que estreará em 21/3

O Apple TV+ divulgou hoje um sneak peek da sua vindoura série animada infantojuvenil “BE@RBRICK”, que também ganhou uma data de estreia: 21 de março.

Produzida pela DreamWorks Animation e pela Dentsu Inc., “BE@RBRICK” será uma comédia musical centrada na jovem cantora e compositora Jasmine Finch — que, junto a seus colegas de banda, entra em uma busca para atingir seus sonhos.

Os personagens da série, segundo a Maçã, enfrentarão vários desafios em um mundo que define nossos papéis desde cedo e nos obriga a seguir um caminho específico logo quando saímos do Ensino Médio até o resto de nossas vidas. Jasmine percebe que, para que o seu mundo possa mudar, ela e seus amigos deverão fazer isso acontecer sozinhos — inspirando muitas pessoas no processo.

A série terá 13 episódios e contará com produção executiva de Meghan McCarthy, enquanto Alex Almaguer atuará como produtor supervisor, Tatlor Orci como editor de histórias e Athena Hofmann como produtora de linha. O elenco de vozes, por sua vez, é composto por Brianna Bryan (como Jasmine), Skyla I’Lece (como Holly), Isaiah Crews (como Nick), Alison Jaye (como Ada) e Noah Bentley (como Klaus).

O quatro vezes vencedor do Grammy Timbaland atuará como produtor executivo de música da série, que terá uma trilha sonora original de Jina Hyojin An e Shirley Song.

