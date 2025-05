ChargeKey, da Nomad, agora suporta USB 3.1 e até 240W de potência

A fabricante de acessórios Nomad atualizou recentemente um dos seus acessórios mais longevos e populares: o cabo/chaveiro ChargeKey.

Publicidade

Tendo sido lançado originalmente em 2013, o ChargeKey ganhou agora duas novidades bastante interessantes e que o deixam ainda mais versátil: suporte a uma potência de até 240W durante o carregamento e taxas de transferência de dados de até 10Gbps (USB 3.1).

A sua segunda geração, anunciada em 2023, vale lembrar, suportava apenas 60W de potência, bem como o padrão USB 2.0.

Com essas novidades, é possível agora usar o ChargeKey até mesmo para recarregar um MacBook Pro (seja o de 14 ou o de 16 polegadas) na sua potência máxima, e não apenas iPhones e iPads.

A maior velocidade de transferência também o torna uma boa pedida caso você queira conectar o seu smartphone a um SSD externo, por exemplo — algo quase obrigatório se estiver planejando usar o seu iPhone para gravar vídeos em ProRes/Log, dado o tamanho avantajado desse tipo de arquivo.

Em termos de design, nada mudou. O cabo em si segue sendo revestido por uma camada de nylon, o que confere mais durabilidade, enquanto as pontas do acessório continuam contando com ímãs que as mantêm grudadas enquanto ele é usado como um chaveiro.

Publicidade

A Nomad também aproveitou essa atualização para “matar” a versão desse cabo com um conector Lightning em uma das pontas — o que faz sentido, levando em conta que até mesmo a Apple tem colocado o seu padrão de escanteio nos últimos anos.

Publicidade

A nova versão do ChargeKey já pode ser adquirida no site da Nomad por US$25.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors