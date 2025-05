Como compartilhar a sua localização com outra pessoa no Google Maps [iPhone e iPad]

Muita gente não sabe, mas o app Google Maps para iPhones e iPads permite que você compartilhe a sua localização, em tempo real, com outras pessoas — mesmo que não tenham uma conta do Google.

Além do seu nome e da sua foto, a outra pessoa com quem você compartilhará a sua localização também terá acesso ao local mais recente do dispositivo (mesmo quando você não estiver usando os apps do Google), o nível de bateria do seu aparelho e se ele está recarregando, além dos seus horários de chegada e partida, caso haja uma notificação de compartilhamento de local.

Confira como utilizar isso! 📍

Primeiramente, adicione o endereço do Gmail da pessoa aos seus contatos do Google. Para enviar a localização para uma pessoa que não tenha uma conta do Google, selecione “Mais opções” e escolha por onde enviar o link.

Em seguida, abra o Google Maps, toque na sua foto (no canto superior direito), em “Compartilhar local” e confirme isso. Depois, escolha o contato desejado e, no menu suspenso “Por 1 hora”, selecione o tempo que deseja compartilhar (ou escolha “Até você desativar”).

Para finalizar, toque em “Compartilhar”. A pessoa selecionada verá que você compartilhou o seu local com ela.