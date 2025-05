Grok 3 é lançado e preço do X Premium+ mais do que dobra nos EUA [atualizado]

A xAI, startup de inteligência artificial comandada por Elon Musk, lançou ontem o Grok 3, a mais nova geração do chatbot de IA generativa da empresa — a qual é uma resposta direta ao lançamento de modelos mais avançados por concorrentes nos últimos meses, como o GPT-4o (da OpenAI).

O Grok 3 foi desenvolvido com 10 vezes mais poder de computação que o Grok 2, segundo o próprio Musk. De acordo com o TechCrunch, trata-se de uma família de modelos de IA, a qual (além da versão padrão) conta também com o Grok 3 mini, capaz de responder a perguntas mais rapidamente, embora seja menos preciso.

O Grok 3 Reasoning (ainda em fase beta) e o Grok 3 mini Reasoning, por sua vez, são capazes de “raciocinar” e fazer uma espécie de checagem antes de entregar as respostas, algo semelhante ao que já é adotado pela OpenAI e se popularizou recentemente graças ao modelo R1 do chinês DeepSeek.

Segundo gráficos divulgados pela empresa, o Grok 3 supera o GPT-4o e outros concorrentes em benchmarks como o AIME (para matemática), o GPQA (perguntas de física, biologia e química de nível de doutorado) e em um teste no qual ele é confrontado com outros chatbots para que usuários avaliem as melhores respostas.

Outra novidade do Grok 3 é o modo DeepSearch, também bem semelhante ao modo de pesquisa do ChatGPT, usado para fazer pesquisas na internet sobre determinado assunto. Futuramente, haverá suporte também a um modo de voz — outro recurso já presente na plataforma concorrente.

Para acessar os recursos do Grok 3, os quais estão disponíveis tanto na web quanto no aplicativo do chatbot para iOS, é necessário ser um assinante Premium+ do X, cujo preço aumentou de US$22/mês para US$50/mês nos Estados Unidos — embora haja alguma inconsistência na exibição dos valores em diferentes páginas.

Ainda por cima, quem quiser desfrutar de todos os recursos do Grok 3 terá que aderir a um novo plano denominado SuperGrok, o qual está em desenvolvimento para o aplicativo oficial do Grok para iOS e desbloqueará coisas como pensamento adicional, o modo DeepSearch e o de voz por um preço de US$30/mês ou US$300/ano.

No Brasil, até o fechamento desta matéria, os preços do plano Premium+ (que dá acesso ao Grok 3) continuam os mesmos da última mudança (R$115/mês ou R$1.190/ano) — o que indica que a novidade pode ainda não ter desembarcado por aqui.

Ainda sobre o Grok, Musk prometeu abrir o código fonte do Grok 2 quando o Grok 3 estiver completamente implementado — algo que “provavelmente acontecerá dentro de alguns meses”.

Atualização 20/02/2025 às 10:15

Ontem, um dia após o anúncio do Grok 3 e do aumento dos preços do Premium+ do X nos EUA, a versão brasileira da página de assinaturas da rede social passou a exibir novos preços também para o Brasil.

O plano Premium+ saltou por aqui de R$115 para R$228 na assinatura mensal e de R$1.190 para R$2.255 na anual. O novo plano SuperGrok (disponível apenas para o chatbot) também foi lançado no Brasil, saindo por R$150/mês ou R$1.500/ano.

Falando nisso, a rede social está oferecendo um teste do Grok 3 (inclusive de recursos como DeepSearch e Think) para todos os usuários. A novidade já está disponível em português e pode ser acessada via navegador ou pelo app do Grok para iOS.