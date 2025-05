“iPhones 17”: barra traseira para as câmeras volta a aparecer em renders

Poucos dias após apresentar renderizações do possível design do futuro “iPhone 17 Pro”, o YouTuber Jon Prosser agora fez o mesmo em um novo vídeo para o canal fpt., só que com o “iPhone 17 Air/Slim”, modelo ultrafino do iPhone que a Apple estaria preparando para substituir o Plus.

Baseado em rumores ventilados sobre o modelo nos últimos meses, o render mostra uma barra horizontal escura para a câmera (única), a qual ocupa toda a largura da parte traseira do aparelho e abriga também um dos seus microfones e o flash — algo bem semelhante ao design apresentado por ele para os modelos “17 Pro” e “17 Pro Max”.

Esses designs parecidos indicariam uma consistência para linha (pelo menos se excluirmos o modelo base, que poderá manter o design atual) e vão na direção contrária a um render ultrarrealista publicado recentemente, o qual até apontava para a presença da barra horizontal traseira, mas da mesma cor que o corpo do aparelho.

Segundo Prosser disse no vídeo anterior, essa barra será mais escura que a cor principal — quase como se fosse preta, a depender do ângulo em que a visualizaríamos.

Novo render do “iPhone 17 Pro”

Não foi só o “iPhone 17 Air” que ganhou um novo render, como também o próprio “iPhone 17 Pro” (que, como dito, foi alvo do primeiro vídeo de Prosser), desta vez, por meio de uma imagem divulgada pelo artista 3D especializado em tecnologia Asher [@asherdipps] em seu perfil no Instagram — compartilhado pelo MacRumors.

O design apresentado guarda algumas semelhanças com o de Prosser, como a barra para as câmeras (ainda em formato triangular), o microfone, o flash e o sensor LiDAR ocupando boa porcentagem da parte superior da traseira do aparelho e o tom mais escuro dela em relação ao corpo.

When put in good lighting, iPhone 17 Pro design suddenly looks… bearable pic.twitter.com/FtOWKrd6vc — Asher (@asherdipps) February 18, 2025 Quando colocado em boa iluminação, o design do iPhone 17 Pro de repente parece… aceitável

O jornalista Mark Gurman, vale recordar, já havia afirmado acreditar que o design das câmeras apresentado por Prosser era baseado em um rascunho falso do aparelho, então pode ser que o que está sendo preparado pela Apple não vá nessa linha, e sim com as câmeras alinhadas horizontalmente.

