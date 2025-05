Lesli Linka Glatter será a diretora de “Imperfect Women”, do Apple TV+

De acordo com informações do Deadline, a futura minissérie do Apple TV+, “Imperfect Women”, terá Lesli Linka Glatter como diretora, a qual se juntará às protagonistas Elisabeth Moss e Kerry Washington também no papel de produtora executiva.

Conhecida por séries como “Mad Men” e “Homeland”, Glatter é presidente do Directors Guild of America (DGA). Inclusive, recentemente ela fez um discurso nos DGA Awards sobre os incêndios em Los Angeles no qual referenciou “Imperfect Women”.

“Eu começo a me preparar para o meu próximo projeto em março e tenho orgulho de dizer que está sendo filmado em Los Angeles”, disse a diretora na ocasião, citando indiretamente a minissérie que ela dirigirá para o Apple TV+.

Também protagonizada por Kate Mara, a minissérie será baseada no romance homônimo de 2021 de Araminta Hall, um thriller psicológico o qual aborda um crime devastador que interrompe uma amizade de décadas entre três mulheres.

A série será adaptada para a televisão por Annie Weisman, criadora da série “Physical” (também do Apple TV+), sendo uma parceria entre a 20th Television e o Apple Studios.

