Preços de assinaturas anuais do MLS Season Pass caem 80% no Brasil

Estava pensando em assinar o MLS Season Pass, mas os valores das assinaturas não lhe agradavam? Pois saiba que a Apple fez alguns reajustes nos preços do seu serviço de streaming que o tornaram bem mais em conta — especialmente se você optar pela assinatura anual.

Quem for até ao aplicativo Apple TV e acessar a aba do MLS Season Pass notará agora que ele sai por R$24,90 mensais ou R$49,90 anuais. E quem for assinante do Apple TV+ paga ainda mais barato: R$14,90 mensais ou R$39,90 anuais.

Antes, vale lembrar, o serviço de streaming focado na principal liga de futebol dos Estados Unidos saía por R$39,90 mensais ou R$249,00 anuais — valores que caíam para R$34,90 mensais e para R$200,00 anuais caso você também fosse assinante do Apple TV+.

De acordo com o Puntaje Ideal, esses preços atualizados fazem parte de uma nova estratégia da Maçã pensada especificamente para alguns países da América Latina, o que inclui o Brasil. Eis os novos preços nos outros países contemplados por esse reajuste:

País Preço mensal Preço anual Argentina US$3 US$5 Colômbia $24.900 $49.900 Costa Rica US$5 US$10 Honduras US$5 US$10 México Mex$100 Mex$200

Levando em conta a paixão dos países latinos por futebol, tudo indica que essa seja uma estratégia agressiva da Apple para promover o MLS Season Pass na região. Agora, só falta a empresa investir em narradores e comentaristas falantes da língua portuguesa, não é mesmo?

