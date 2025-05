Série DJI Osmo Mobile 7 é lançada com ActiveTrack 7 e módulo multifuncional

A DJI apresentou hoje ao mundo a série Osmo Mobile 7, a qual conta com os estabilizadores para smartphones Osmo Mobile 7 e Osmo Mobile 7P — ambos projetados para serem leves, portáteis e fáceis de usar, contando com novidades em relação ao Osmo Mobile 6, lançado em 2022.

A primeira grande novidade é o suporte à ActiveTrack 7.0, geração mais recente da tecnologia de rastreamento inteligente da empresa. Se ajustando automaticamente aos movimentos do alvo, o estabilizador também é capaz de detectar múltiplas pessoas ou objetos, e fazer um rastreamento suave mesmo em focos obscurecidos ou com movimento rápido.

A maior novidade, no entanto, é a presença de um módulo multifuncional, o qual é incluso no Osmo Mobile 7P (e suportado no Osmo Mobile, mas vendido separadamente) e permite rastrear alvos com facilidade sem o aplicativo DJI Mimo, permitindo fazê-lo diretamente pelo app nativo da câmera ou por aplicativos de terceiros.

Com um design de clipe magnético que permite fácil fixação e remoção, um pau de selfie extensor e tripé integrados, ele suporta o controle remoto por gestos e combina rastreamento inteligente, recepção de áudio e recursos de iluminação de forma compacta para permitir gravar cada momento com confiança.

Com algoritmos avançados de captura inteligente, o módulo multifuncional mantém habilmente o foco no alvo principal para garantir um rastreamento suave e contínuo, mesmo em cenas complexas com múltiplos alvos. Seja para capturar eventos esportivos, seja para gravar vlogs, cada projeto flui sem esforço, desbloqueando possibilidades criativas infinitas.

Também fornecendo energia adicional a um smartphone quando conectado a ele via porta USB-C para a recepção de áudio, o módulo multifuncional suporta o controle por gestos, bastando um gesto de palma para que o rastreamento inteligente inicie ou pare imediatamente, um gesto de “V” para tirar uma foto ou iniciar uma gravação, ou um gesto de “L duplo” para ajustar o enquadramento.

Compatíveis com iOS, Android e até mesmo podendo ser controlados remotamente pelo Apple Watch, os gimbals da série Osmo Mobile 7 oferecem recursos inteligentes extras ao serem conectados ao aplicativo DJI Mimo, como Timelapse, Panorâmica e DynamicZoom.

Eles também contam com um Modo Familiar para registrar momentos em família; o Osmo Mobile 7P, especificamente, possui uma roda lateral para permitir ajustar a distância focal com ainda mais precisão.

Em termos de hardware, os estabilizadores Osmo Mobile 7 possuem um design magnético para permitir desdobramento e ativação rápidos, e utilizam uma tecnologia de estabilização de sétima geração da DJI para fornecer estabilidade sem comprometer a qualidade da imagem. A bateria, por sua vez, oferece até 10 horas de tempo de operação, sendo ideal para filmagens prolongadas e transmissões.

Os gimbals podem ser adquiridos em conjunto a acessórios como o suporte magnético de rápida liberação (projetado especialmente para iPhones), o transmissor do DJI Mic Mini e o kit de rastreamento (com o módulo estabilizador).

O Osmo Mobile 7 custa a partir de 100€ e o Osmo Mobile 7P, a partir de 160€ na União Europeia. Nem o modelo base nem o mais avançado estão disponíveis no Brasil, por ora.

