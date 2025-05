Telas dos “iPhones 17” não Pro usarão a mesma tecnologia dos Pros atuais, diz leaker

De acordo com informações compartilhadas por um leaker no Weibo, todos os modelos da linha “iPhone 17” usarão o display OLED M14 da Samsung.

A primeira vez que falamos aqui sobre esse tipo de display foi em meados do ano passado, quando surgiram rumores de que os iPhones 16 Pro/16 Pro Max seriam equipados por essa tecnologia (o que depois confirmou-se) — a qual refere-se ao conjunto de materiais utilizados na produção do componente.

Os displays M14 nos modelos Pro mais recentes ofereceram alguns benefícios em relação à geração anterior, incluindo um aumento de 30% no brilho e uma vida útil melhor. Já os modelos de entrada/intermediário geralmente usam versões mais antigas — como o M12 nos iPhones 15, 15 Plus, 16 e 16 Plus.

Ao usar a tecnologia mais avançada em todos os modelos, a Apple poderá levar algumas das vantagens das telas dos aparelhos topos-de-linha nos mais baratos — o que apoia até mesmo os rumores de que os modelos não Pro deste ano poderão ganhar telas ProMotion, com taxas de atualização variáveis de até 120Hz.

