Trailer de “Dope Thief”, série com Brian Tyree Henry e Wagner Moura, é divulgado pelo Apple TV+

Após anunciar oficialmente, em novembro passado, a série “Ladrões de Drogas” (“Dope Thief”), o Apple TV+ revelou hoje o trailer do drama policial produzido pelo indicado ao Oscar Ridley Scott, que também dirige o primeiro episódio.

Publicidade

“Dope Thief” é criada e também produzida pelo indicado ao Oscar Peter Craig, além de ser estrelada pelo indicado ao Oscar, Emmy e Tony, Brian Tyree Henry, que também atua como produtor executivo.

Ao lado de Henry, o elenco da produção inclui o ator/diretor brasileiro indicado ao Globo de Ouro Wagner Moura, além de Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen e o vencedor do Globo de Ouro Ving Rhames.

Confira abaixo o trailer, que também foi liberado no canal do Apple TV+ no YouTube.

It was the perfect grift until they chose the wrong mark.



Brian Tyree Henry. Wagner Moura.#DopeThief — A new series from Ridley Scott & Peter Craig.



Premieres March 14 on Apple TV+ pic.twitter.com/cCUPS2g3uV — Apple TV (@AppleTV) February 18, 2025 Era o golpe perfeito até eles escolherem o alvo errado.

Brian Tyree Henry. Wagner Moura.

#DopeThief — Uma nova série de Ridley Scott e Peter Craig.

Estreará em 14 de março no Apple TV+.

Baseada na obra homônima de Dennis Tafoya, a série acompanha amigos de longa data que se passam por agentes do órgão federal americano Drug Enforcement Administration (DEA) para roubar uma casa desconhecida no interior. No entanto, o golpe se torna um caso de vida ou morte, enquanto eles involuntariamente revelam e desvendam o maior corredor oculto de narcóticos na Costa Leste.

Publicidade

A série tem produção executiva de Craig ao lado de Scott, assim como David W. Zucker, Richard Heus, Jordan Sheehan, Clayton Krueger e Jennifer Wiley-Moxley.

Como já divulgado, “Dope Thief” estreará no dia 14 de março, quando os dois primeiros episódios (do total de oito) estarão disponíveis — os demais serão lançados às sextas-feiras, até 25 de abril.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.