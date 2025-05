Vídeo: como transferir o WhatsApp de um iPhone diretamente para outro (ou Android)

Você aí, que já transferiu seus dados de um iPhone velho para um novo, como foi a sua experiência com o WhatsApp? Suave ou tensa? Rápida ou demorada?

Publicidade

Pois bem, no vídeo de hoje a gente mostra para vocês um método de transferência direta do WhatsApp entre dois iPhones, mas que também funciona de um iPhone para um Android (e vice-versa). O legal é que ele é rápido, seguro e transfere tudo — incluindo mensagens pessoais, fotos, vídeos, documentos, entre outros.

Veja só como é simples:

Lembre-se de ter as versões mais recentes do iOS e do WhatsApp em ambos os dispositivos, usar o mesmo número de telefone da conta do WhatsApp no novo dispositivo e manter os dois dispositivos perto um do outro durante o processo, de preferência conectados à energia.

Bacana, né? 😊