Após fracasso, Ai Pin é descontinuado e Humane é comprada pela HP

Lembra do Ai Pin, aquele wearable que foi apresentado ao mundo no final de 2023 com a ousada promessa de ser uma espécie de substituto dos smartphones? Pois bem, após um pouco mais de um ano do seu anúncio, a Humane (empresa responsável pelo dispositivo) anunciou ontem que ele foi descontinuado.

Publicidade

Isso graças a um acordo firmado entre a companhia e a HP, que adquirirá a startup por meros US$116 milhões e lançará uma nova divisão focada em integrar inteligência artificial em seus computadores, impressoras e salas de conferência conectadas.

Abrangendo a maioria dos funcionários da Humane (incluindo os fundadores Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ex-engenheiros da Apple), o acordo foi feito por um valor bem menor que o esperado pela Humane, que buscava um comprador no ano passado por cerca de US$1 bilhão.

O valor tão “irrisório” provavelmente se deu graças ao fracasso que foi o Ai Pin, o qual começou a apresentar falhas e problemas de qualidade logo após ser lançado — além de, obviamente, ser um dispositivo que não trouxe nada de muito novo ou revolucionário para os usuários.

Publicidade

O interesse da HP pela Humane se deu, portanto, pelo recente investimento da startup em soluções de software focadas em IA — incluindo o desenvolvimento de um sistema operacional com um novo tipo de arquitetura o qual poderá ser usado para alimentar os dispositivos da HP futuramente.

Voltando ao Ai Pin, cujas vendas já foram suspensas, os servidores que habilitam seus principais recursos de IA deixarão de funcionar por completo já em 28 de fevereiro. A Humane, inclusive, recomenda aos usuários baixar todas as fotos, vídeos e notas armazenadas antes desse prazo.

Quem comprou o dispositivo nos últimos três meses poderá devolvê-lo e receber um reembolso (os que compraram antes disso, porém, terão agora um peso de papel em mãos que serve apenas para indicar o seu nível de bateria), enquanto assinaturas ativas serão canceladas e reembolsadas parcialmente caso ultrapassem a data limite de funcionamento do Ai Pin.

via Bloomberg