Apple enterra iPhones com Lightning, tela LCD, botão de Início e (RED)

Com a chegada do iPhone 16e, a Apple fez um “salada” de reciclagem de componentes (como já era de costume no antigo SE).

Há componentes do iPhone 16, do 15 e do 14 no pacote — além de também algumas mudanças na linha e na Apple como um todo. Por isso, o MacMagazine separou algumas curiosidades depois desse lançamento.

Confira só! 📱

Fim dos dispositivos (PRODUCT)RED

Os iPhones SE, 14 e 14 Plus foram os últimos telefones da Apple a contarem com uma opção na cor vermelha — que simboliza o suporte à iniciativa (PRODUCT)RED, que ajuda financeiramente no Fundo Global de Combate à AIDS.

Com isso, nenhum produto da Apple é mais oferecido nessa iniciativa, com exceção das capas de silicone para os iPhones 14 e 14 Plus, que sabe-se lá até quando serão comercializadas.

Nos tempos áureos da parceria, já tivemos até mesmo Apple Watches na cor vermelha dentro da campanha.

Fim do botão de Início e do Touch ID em iPhones

Com a chegada do 16e, o clássico botão de Início foi descontinuado por completo. Com isso, todos os smartphones comercializados pela Apple agora contam com uma tela de ponta a ponta e uma navegação por gestos — que se iniciou com o iPhone X, em 2017.

O Touch ID também não está mais disponível em nenhum modelo de iPhone — podendo ser encontrado agora apenas nos teclados de MacBooks, Magic Keyboards e em certos iPads.

Fim das telas LCD em iPhones

O iPhone SE (3ª geração) era o último modelo da linha a contar com um painel equipado com a tecnologia LCD .

Agora, com o 16e, toda a linha passa a ter uma tela OLED — batizada pela empresa de Super Retina XDR —, ainda que haja diferenças entre certos modelos (só os Pros suportam a tecnologia ProMotion, por exemplo).

Fim do Lightning em iPhones

No ano passado, quando a Apple anunciou uma redução no preço do iPad (10ª geração), ela aproveitou para matar o único tablet com entrada Lightning (o de 9ª geração).

Agora, com a chegada do 16e, ela matou os três últimos iPhones a terem essa porta: o SE (3ª geração), o 14 e o 14 Plus. Portanto, todos passam a contar com uma entrada USB-C.

Com isso, os únicos resquícios da porta Lightning podem ser vistos nos cabos que ainda são vendidos pela empresa e no Apple Pencil (1ª geração).

Fim dos iPhones pequenos

A Apple já tinha “admitido” o fracasso dos iPhones pequenos quando descontinuou o 12 mini e o 13 mini em detrimento dos iPhones 14 Plus e 15 Plus.

Para quem ainda buscava um aparelho pequeno, a única opção ainda era o iPhone SE. Agora, os modelos menores em linha começam com uma tela de 6,1″, contra 4,7″ do SE.

E você, o que achou dessas mudanças? 🤔

