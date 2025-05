Apple fechará loja em Chicago e abrirá uma nova em Detroit [atualizado]

De acordo com uma publicação do Crain’s Chicago Business, a Apple fechará permanentemente uma de suas lojas em Chicago (Illinois, Estados Unidos) — informação que foi confirmada pela própria empresa em comunicado enviado para o site.

Publicidade

Localizada no shopping Northbrook, onde operava há quase 20 anos, a Apple Northbrook ainda não tem data exata para ser fechada e a empresa destacou que os atuais funcionários continuarão com suas funções.

O fechamento do estabelecimento acontecerá em um momento difícil para o shopping, que passará por um processo de reformulação e vem perdendo vários pontos de varejo importantes nos últimos anos.

Na Apple, estamos sempre focados em proporcionar uma experiência excepcional para todos os nossos clientes. Com a evolução dos planos de redesenvolvimento em Northbrook Court e a saída de vários varejistas, tomamos a difícil decisão de fechar nossa loja lá.

Nova loja em Detroit

Ao mesmo tempo em que se prepara para fechar uma loja em Chicago, a Apple planeja abrir uma nova no centro de Detroit (Michigan, EUA) — a qual já é listada para “breve” no site oficial da empresa.

Publicidade

Na página, há uma seção informando que a loja está contratando no momento, a qual aponta para uma página com informações sobre o setor de varejo da empresa e outra com as vagas disponíveis.

A Apple Downtown Detroit está contratando agora. Imagine o que você poderia fazer aqui. Saiba mais sobre as diferentes funções, benefícios e oportunidades de crescimento na [página da] Apple Retail.

No entanto, ainda não há informações referentes à localização exata do futuro empreendimento.

via MacRumors, CBS

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 09/04/2025 às 15:29

A Apple anunciou que fechará permanentemente a sua loja no shopping Northbrook, na região de Chicago, no dia 26 de abril. Ela adicionou o seguinte aviso à página da loja (tradução livre nossa):

Publicidade

Obrigado, Northbrook. A Apple Northbrook fechará em 26 de abril, às 19h. Continuamos aqui para atendê-lo. Acesse apple.com/retail para encontrar a loja mais próxima.

No caso, a loja mais próxima da companhia em relação à unidade que fechará em breve é a Apple Old Orchard.

via MacRumors