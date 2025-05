Apple Intelligence em português (Brasil) é confirmada para o início de abril

Com o lançamento do iPhone 16e há pouco, a Apple tratou de deixar bem claro (e destacar) quando disponibilizará a sua inteligência artificial em mais idiomas.

Publicidade

Assim, conforme já adiantado e confirmado, a companhia adicionou uma informação na página dos seus produtos compatíveis com a Apple Intelligence (incluindo o recente iPhone 16e) que ela estará “disponível em português do Brasil no início de abril”.

A informação também consta nas linhas finas das páginas desses produtos — bem como quais outros idiomas serão suportados a partir de abril:

Outros recursos e os idiomas português (Brasil), chinês (simplificado), inglês (Índia, Singapura), francês, alemão, italiano, japonês, coreano e espanhol estarão disponíveis no início de abril. Mais idiomas serão adicionados ao longo do ano, incluindo vietnamita. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou idiomas.

É esperado que a compatibilidade com o português brasileiro seja liberada junto ao iOS 18.4 (bem como o iPadOS 18.4 e o macOS Sequoia 15.4), cujos testes estariam prestes a começar e poderão se estender até o fim de março ou começo de abril, indo ao encontro do cronograma da Apple.

Quando estiver disponível em terras tupiniquins, usuários poderão desfrutar de vários recursos da Apple Intelligence, como o app Image Playground, a Visual Intelligence, as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), os Genmojis e a integração ao ChatGPT, entre muitos outros.