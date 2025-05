Apple nega que limita concorrência em navegadores e jogos no Reino Unido

A Autoridade de Concorrência e Mercados (Competition and Markets Authority, ou CMA) publicou hoje o resumo [PDF] de uma audiência com a Apple em 19 de dezembro do ano passado, na qual a Maçã rebateu fortemente um relatório de decisões provisórias sobre a sua posição no mercado de navegadores móveis e jogos na nuvem, publicado em novembro passado — e que gerou uma investigação do Reino Unido para averiguar se a empresa sendo competitiva no mercado mobile.

Tal relatório, segundo a Apple, não considerou que a sua posição é principalmente a de uma fabricante de dispositivos e que “suas principais prioridades são privacidade, segurança e experiência do usuário”, ainda argumentando que empresas que sobrevivem graças aos dados dos usuários seriam as grandes beneficiárias das medidas de correção propostas pelo órgão.

Tais medidas, que se assemelham — em partes — às implementadas na União Europeia graças à Lei dos Mercados Digitais (DMA), segundo a empresa, limitariam a capacidade de diferenciação entre o iOS e o Android e, consequentemente, reduziriam a concorrência entre ela e o Google no mercado mobile.

A Apple rebateu a conclusão do relatório de que há um efeito adverso à concorrência (adverse effect on competition, ou AEC) no mercado mobile graças ao iOS, inclusive destacando que algumas mudanças propostas pelo órgão já estão desatualizadas, visto que já foram implementadas no sistema (como a nova seção para a ativação de apps padrão, adotada no iOS 18).

A empresa também argumentou que qualquer solução implementada deverá ser limitada apenas ao Reino Unido, visto que elas poderão não ser facilmente adaptáveis a requisitos regulatórios de outros países e regiões.

