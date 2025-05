Apple TV+: elenco de “Star City”, spinoff de “For All Mankind”, ganha mais 3 nomes

Conforme apurado pelo Deadline, o Apple TV+ fechou o elenco principal do aguardado spinoff de “For All Mankind”, intitulado “Star City”. Os atores Adam Nagaitis, Josef Davies e Ruby Ashbourne Serkis são as novas adições ao time.

Publicidade

O título, vale lembrar, já contava com nomes como Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Solly McLeod, Agnes O’Casey e Alice Englert. A série promete trazer uma nova perspectiva para a corrida espacial, mas dessa vez pelo olhar da União Soviética.

Criada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, o mesmo trio por trás de “For All Mankind”, “Star City” vai explorar uma linha do tempo alternativa em que a URSS foi a primeira nação a levar um homem à Lua.

A trama vai se aprofundar na vida dos cosmonautas, engenheiros e agentes de inteligência que fizeram parte do programa espacial soviético, mostrando os sacrifícios e riscos que enfrentaram para avançar a exploração do espaço.

Publicidade

Nagaitis vai interpretar Valya, um cosmonauta altamente respeitado dentro do programa espacial soviético: Davies entra no papel de Sergei, um jovem engenheiro brilhante que trabalha no Controle Terrestre Soviético; já Serkis será Tanya, a esposa de um cosmonauta que enfrenta dificuldades para se adaptar ao mundo isolado e cheio de segredos de “Star City”.

A produção, que está sendo desenvolvida pela Sony Pictures Television, é descrita como um “thriller cheio de tensão e paranoia”, revisitando um momento crucial dessa versão alternativa da corrida espacial.

Matt Wolpert e Ben Nedivi assumem o papel de showrunners e produtores executivos, ao lado de Ronald D. Moore e Maril Davis, da Tall Ship Productions. Steve Oster e Andrew Chambliss também estão na equipe de produção. A série, contudo, ainda não tem data para estrear.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.