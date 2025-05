C1 é a aposta da Apple para substituir os modems da Qualcomm em iPhones [atualizado]

E a Apple segue na sua saga para controlar os mínimos detalhes dos hardwares dos seus dispositivos. Hoje, com o lançamento do aguardado iPhone 16e, a empresa finalmente estreou o seu modem 5G proprietário, o qual foi batizado de C1 — pondo um ponto final nos inúmeros rumores a respeito desse componente.

Feito para substituir os modems da Qualcomm, o C1 entrega, de acordo com a Apple, “conectividade 5G rápida e confiável”, além de ser o modem mais eficiente do ponto de vista energético já usado em um iPhone.

Em desenvolvimento há pelo menos sete anos, o componente é fruto da compra da divisão de modems da Intel pela Maçã, que aconteceu ainda em 2019. Curiosamente, ele não ganhou muita atenção no comunicado à imprensa divulgado pela empresa sobre o iPhone 16e e nem no vídeo de apresentação do novo modelo.

O que sabemos, porém, é que o C1 suporta redes sub-6GHz, além de cuidar da conexão via satélite e do GPS do novo iPhone de entrada da Apple.

Ao que tudo indica, apesar de todos esses avanços, o C1 ainda não consegue atingir o mesmo nível de performance que os modems fabricados pela Qualcomm, além de não suportar redes 5G mmWave, popularmente chamado de “5G puro” — e é exatamente por isso que ele estreou no modelo de smartphone “mais barato” da Apple, e não nos iPhones 16 ou nos modelos Pro, por exemplo.

A expectativa é que a gigante de Cupertino leve o novo componente a mais modelos no futuro (talvez no “iPhone 17 Air/Slim”?), mas é provável que ele ganhe uma segunda geração antes de aterrissar nos modelos mais caros — a qual conta com o codinome “Ganymede”, enquanto o “C3” é chamado internamente pela Apple de “Prometheus”, também segundo rumores.

Embora tenha suas limitações, o C1 é um marco e tanto para a Apple, que além de ficar um pouco mais independente, certamente economizará com royalties pagos à Qualcomm daqui para frente. Que venham os primeiros testes práticos!

Atualização 20/02/2025 às 16:58

Segundo informações da Reuters, o vice-presidente de tecnologia de hardware da Apple, Johny Srouj, disse ontem durante uma entrevista em um dos laboratórios da empresa em Sunnyvale (Califórnia, Estados Unidos) que o C1 foi projetado com base em uma litografia de 4 nanômetros, embora os seus transceptores tenham sido produzidos por meio de um processo de 7nm.

Ademais, o subsistema, que é como a companhia classifica o componente, teria sido testado com mais de 180 operadoras espalhadas em 55 países, além de ser uma plataforma construída “para [as próximas] gerações” — indicando a vontade da empresa de expandi-lo para outros dispositivos, substituindo por completo os chips da Qualcomm.

Por fim, a Apple confirmou à Macworld que o C1 não é a razão pela qual o iPhone 16e não traz suporte ao MagSafe, embora também não tenha justificado a sua ausência. Essa teoria surgiu após fontes da indústria de acessórios ouvidas pelo veículo dizerem que os componentes dessa tecnologia poderiam ter interferido na performance do modem durante o desenvolvimento do smartphone, ou que o modem era grande demais e não sobrou espaço para o componente do MagSafe.

