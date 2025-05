Confira todos os vídeos divulgados pela Apple sobre o iPhone 16e

Aproveitando o lançamento do iPhone 16e, a Apple tratou de liberar alguns vídeos para promover o seu novo smartphone de entrada em seu canal do YouTube.

O novo aparelho (que veio para substituir o iPhone SE) traz um design muito mais moderno, com direito a uma tela de ponta a ponta com notch e Face ID no lugar do botão de Início, além de suporte à Apple Intelligence e outras funções bacanas.

Confira todos os vídeos divulgados pela Maçã! 📱

Apresentação do iPhone 16e

Um iPhone novo para chamar de seu — chegou o iPhone 16e. Feito para Apple Intelligence e com a potência do A18, o chip de última geração. Também vem com superbateria, câmera Fusion de 48MP e design resistente.

Sob o comando de Tim Cook (CEO da empresa) e Kaiann Drance (vice-presidente de marketing do iPhone), a apresentação de pouco mais de 12 minutos traz todos os detalhes do aparelho e, mais uma vez, uma recapitulação dos primeiros recursos da Apple Intelligence.

Shorts com recursos do iPhone 16e

A Apple também aproveitou para divulgar quatro vídeos no formato Shorts no YouTube, destacando os principais chamarizes do aparelho: a Apple Intelligence, a sua câmera traseira e a duração de bateria do telefone.

iPhone 16e. iPhone mais recente. Melhor preço.

Apple Intelligence no iPhone 16e. iPhone mais recente. Melhor preço.

O iPhone 16e está pronto para a câmera. iPhone mais recente. Melhor preço.

Duração de bateria no iPhone 16e. iPhone mais recente. Melhor preço.

O novíssimo iPhone 16e entrará em pré-venda no dia 28 de fevereiro no Brasil (sexta-feira da semana que vem) — com vendas sendo muito provavelmente iniciadas uma semana depois, em 7 de março — com preços que vão de R$5.800 a R$8.100. Como sempre, quem pagar à vista terá 10% de desconto em cima desses valores.

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

