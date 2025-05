Gemini agora só está disponível no iOS em seu app dedicado

Lançado em novembro passado, o app independente do Gemini agora é a única forma de acessar o chatbot de inteligência artificial generativa do Google pelo iOS. Até recentemente, vale lembrar, a ferramenta também estava disponível pelo app principal da gigante de Mountain View, que tem a busca da empresa como seu principal foco.

Como notado pelo pessoal do Android Central, a empresa passou a comunicar essa mudança ontem por meio de um email enviado a usuários do Gemini em dispositivos da Apple. “Agora o Gemini tem seu próprio app, que é a melhor forma de acessar esse recurso. Para continuar usando, baixe o novo app Gemini na App Store”, diz o comunicado.

O atalho do app do Google para o Gemini foi por muito tempo uma das únicas formas de acessar a IA no iOS. Com o tempo, no entanto, a empresa começou a preteri-lo em favor do seu novo app dedicado, que já conta com recursos os quais não podiam ser aproveitados no app geral da empresa, como o modo Live.

Embora o Google tenha só oficializado essa mudança agora, a empresa, na verdade, começou a colocar esse plano em curso no início deste mês, quando removeu — na versão 354.0 do app do Google — o botão que permitia alternar entre o buscador e o chatbot, como lembrado pelo 9to5Google. Tecnicamente, ainda era possível acessar o Gemini através do menu “Mais”, mas o app exibia um popup que convidava o usuário a baixar o seu app dedicado.

Além de trazer o modo Live, o app do Gemini para iOS funciona com extensões e conta com suporte à Ilha Dinâmica (Dynamic Island) — o que significa que ele também é compatível com as Atividades ao Vivo (Live Activities), as quais permitem acompanhar alguma tarefa de um app diretamente pela Tela Bloqueada.

Gratuito para baixar, o app do Gemini está disponível na App Store e requer o iOS 16.0 ou superior para funcionar.