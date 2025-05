Google leva busca visual ao iPhone, semelhante ao Circle to Search

O Google anunciou hoje uma novidade interessante para quem usa iPhone: agora é possível pesquisar o que aparece na tela diretamente pelo Google Lens, tanto no Chrome quanto no próprio app do Google.

Publicidade

Esse recurso é bem parecido com o famoso Circule para Pesquisar (Circle to Search), que já existe no Android e permite que você faça buscas visuais desenhando, destacando ou tocando em imagens, textos ou vídeos enquanto navega.

Para usar, basta abrir o menu de três pontos no Chrome ou no app do Google e selecionar a opção “Pesquisar nesta tela com o Google Lens”. Em seguida, é só desenhar um círculo na tela para selecionar o conteúdo que deseja pesquisar.

Spot something on the web that you want to learn more about? You can now use Google Lens in Chrome to search anything you see while browsing on iOS. pic.twitter.com/x08BHVr3Rd — Chrome (@googlechrome) February 19, 2025 Encontrou algo na web sobre o qual deseja saber mais? Agora você pode usar o Google Lens no Chrome para pesquisar tudo o que vê enquanto navega no iOS.

Nos próximos meses, o Google promete facilitar ainda mais o acesso, colocando um ícone do Lens diretamente na barra de endereços. A novidade já está sendo liberada globalmente e chegará ao Brasil nesta semana para usuários do iOS.

Publicidade

O Google também está aprimorando as buscas com inteligência artificial no Lens. Agora, as AI Overviews (aqueles resumos que aparecem no topo dos resultados de pesquisa) vão surgir com mais frequência nas buscas do Lens, sem que você precise digitar perguntas ou textos adicionais.

Por enquanto, essa melhoria está disponível apenas para usuários de língua inglesa em países onde o recurso já existe, tanto no app do Google para Android quanto para iOS. Em breve, ela também chegará ao Chrome, tanto no desktop quanto no celular.

A ideia, segundo a empresa, é deixar a vida do usuário mais prática, permitindo realizar buscas rápidas enquanto navega, seja para descobrir mais sobre um produto, entender o significado de uma palavra ou até identificar um objeto desconhecido.