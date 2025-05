Instagram atualiza DMs com música, agendamento e tradução de mensagens

O Instagram anunciou hoje uma série de novidades voltadas para as Mensagens Diretas (as famosas DMs), e parece que a plataforma está de olho na concorrência, como o iMessage e o Telegram.

Entre os novos recursos estão compartilhamento de músicas, agendamento de mensagens, tradução automática e muito mais. A ideia, segundo a Meta, é tornar o Direct uma ferramenta mais completa e prática para o dia a dia.

Agora, por exemplo, dá para enviar trechos de 30 segundos de músicas da biblioteca do Instagram em chats de grupo ou até em canais de transmissão. É simples: basta tocar no ícone de adesivos no campo de mensagens e escolher a opção “Música”. Depois, é só buscar a faixa que você quer compartilhar.

Outra novidade bem útil é o agendamento de mensagens — recurso esse que estava disponível para algumas pessoas, mas agora de forma oficial. Com ele, é possível escrever uma mensagem e programá-la para ser enviada em uma data e um horário específicos, com até 29 dias de antecedência.

É só pressionar e segurar o botão “Enviar” e escolher quando a mensagem deverá chegar ao destinatário. Isso facilita a vida de quem precisa se comunicar com pessoas em outros fusos horários ou simplesmente quer planejar as coisas com calma. A Apple já tem algo parecido no iMessage, e o Instagram resolveu entrar nessa onda também.

E para quem conversa com pessoas de outros países, o Instagram trouxe um recurso de tradução que suporta 99 idiomas. Se você receber uma mensagem em outro idioma, é só pressionar e segurar o texto e escolher a opção “Traduzir”. O texto traduzido aparece diretamente na conversa, como se o remetente tivesse escrito na sua língua.

Tem também a opção de fixar mensagens, que pode ser muito útil em grupos de conversa. Dá para fixar até três mensagens, imagens, memes ou Reels no topo do chat. É só pressionar e segurar a mensagem e escolher “Fixar”.

E para facilitar a vida de quem cria grupos, o Instagram agora permite gerar um código QR para convidar pessoas. É só acessar o link de convite no chat e escolher a opção “Código QR”. Dá para compartilhar na hora ou salvar como imagem para enviar depois.

Com essas novidades, o Instagram mostra que quer mesmo se consolidar como um app completo de mensagens, sem precisar que os usuários fiquem pulando de um aplicativo para outro.

O que acharam dessas novidades?