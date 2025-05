iPhone 16e não suporta acessórios MagSafe, mas traz Visual Intelligence [atualizado]

Embora seja extremamente parecido com o iPhone 14 (e até com o mais recente iPhone 16, se ignorarmos o notch), o iPhone 16e — apresentado há pouco pela Apple — trouxe consigo uma boa dose de surpresas, sendo algumas delas boas e outras nem tanto assim.

Uma dessas surpresas é especialmente chocante: o novo modelo não é compatível com a tecnologia MagSafe, apresentada pela Apple em 2020 e que está presente em todos os outros modelos da linha iPhone 16.

Essa informação significa que usuários não poderão usar acessórios do tipo com o novo modelo de entrada da Apple, o que inclui bateria externas magnéticas, estações de carregamento “flutuantes” e qualquer outro item que dependa de ímãs para se prender ao iPhone.

É possível (e até provável) que terceiros fabriquem capas de proteção para o iPhone 16e que contem com os ímãs, permitindo que donos do telefone continuem a aproveitar seus acessórios caso venham de um iPhone 12, por exemplo — mesmo que com limitações. Mas se você gosta de viver perigosamente e prefere manusear seu aparelho da forma como ele veio ao mundo, isso definitivamente é uma péssima notícia.

Visual Intelligence

Por outro lado, o iPhone 16e traz um recurso que nem mesmo os iPhones 15 Pro/15 Pro Max — os penúltimos flagships da Apple — contam: o suporte à Visual Intelligence.

Esse recurso, vale recordar, é uma espécie de “Google Lens da Apple”, que dá ao usuário a chance de usar a IA para analisar uma paisagem ou um objeto com a câmera do iPhone e, no processo, realizar uma série de ações.

Embora tenha recebido a maior parte das novidades da Apple Intelligence, os iPhones 15 Pro não trazem o Controle da Câmera (Camera Control) — “botão” que, além de poder ser usado para capturar fotos e vídeos no app Câmera (Camera), também foi designado pela Maçã como um atalho para a Visual Intelligence.

Agora, você deve estar se perguntando: “Mas o iPhone 16e também não vem com o Controle da Câmera. Como ele ganhou o suporte à Visual Intelligence?” Pois bem, acontece que a Apple incluiu um novo atalho no botão de Ação que faz o mesmíssimo trabalho do Controle da Câmera nos modelos mais caros, permitindo essa integração.

Por isso, é possível — o que é diferente de provável — que a Apple leve esse atalho aos iPhones 15 Pro/15 Pro Max no futuro, por meio de uma atualização (quem sabe já no iOS 18.4?), uma vez que eles também são equipados com o botão de Ação. Mas se a Apple quiser manter esse recurso como um diferencial da linha mais recente, o cenário deixa de ser tão animador assim.

UWB e Thread

Por fim, temos outras duas grandes omissões da Apple no iPhone 16e: o protocolo sem fio Ultra Wideband (UWB) e o padrão de conectividade para dispositivos de casa conectada Thread.

Nos outros dispositivos da Apple, o UWB é usado principalmente para facilitar a localização de um dispositivo na rede Buscar (Find My), uma vez que ele permite que o iPhone se comunique com outros aparelhos ao seu redor para determinar métricas como a sua distância em relação a outros dispositivos com uma grande precisão. Além disso, o protocolo também é usado para possibilitar o emparelhamento rápido do iPhone com o HomePod mini.

O Thread, por sua vez, está presentes nos smartphones da Apple desde a chegada da linha iPhone 15 e permite uma conexão sem fio rápida, estável e com baixo consumo de energia, sendo utilizada pelo padrão Matter para aparelhos de casa conectada.

Embora ainda seja completamente compatível com o aplicativo Casa (Home), o iPhone 16e não será capaz de se comunicar com outros dispositivos por meio desse padrão, o que impossibilitará algumas integrações.

Como comentamos mais cedo, o iPhone 16e chegará com um preço inicial de US$600 nos Estados Unidos e de 740€ em Portugal. Nos EUA e em alguns outros países, ele entrará em pré-venda nesta sexta-feira (21/2) e chegará às lojas em 28/2.

No Brasil, o dispositivo entrará em pré-venda no dia 28/2 e partirá de R$5.800 (modelo de 128GB), com desconto de 10% à vista.

Atualização 20/02/2025 às 10:05

Como comentamos aqui, a Apple vai sim liberar o atalho da Visual Intelligence para donos de iPhones 15 Pro e 15 Pro Max em uma atualização futura, colocando um fim nessa inconsistência introduzida pelo iPhone 16e.

