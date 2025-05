iPhone 16e (sim!) é lançado com chip A18 e suporte à Apple Intelligence

Após muita expectativa (e rumores), a Apple anunciou oficialmente hoje o sucessor do iPhone SE, chamado de iPhone 16e. Este é mais novo membro da sua linha de smartphones que visa um público específico: quem não abre mão de telas menores, mas não quer perder poder de processamento.

Com um design moderno, desempenho robusto e recursos inteligentes, o novo modelo chega para competir com dispositivos intermediários da concorrência, mantendo a qualidade e a integração com o ecossistema Apple que todo mundo já conhece.

O iPhone 16e finalmente abandona aquele visual antigo, parecido com o do iPhone 8, e adota um mais moderno, bem próximo ao do iPhone 14. Ele vem com uma tela OLED de 6,1 polegadas e o notch na parte superior, onde ficam os sensores do Face ID.

Divulgação/Apple

Com o botão de Início aposentado, a tela agora preenche quase toda a parte frontal, tornando o design bem clean, com bordas retas e um acabamento em alumínio que dá um ar premium. Ele está disponível nas cores preta ou branca, ambas com um acabamento fosco (matte).

Chip A18 e Apple Intelligence

O coração do iPhone 16e é o chip A18, o mesmo processador que equipa os iPhones 16/16 Plus. De acordo com a Apple, ele garante um desempenho rápido e fluido, seja para jogar, editar vídeos ou usar vários apps ao mesmo tempo.

Com armazenamento inicial de 128GB (e opções de 256GB e 512GB), a empresa promete fôlego para aguentar o dia a dia sem problemas. Além disso, o chip A18, que possui 8GB de memória integrada, traz suporte à Apple Intelligence (nos países onde a tecnologia está disponível até o momento, é claro).

O novo modelo deverá vir com o iOS 18.3 de fábrica, trazendo todos os recursos de IA, como a “nova” Siri, ferramentas de IA no Mensagens e Mail, e a capacidade de remover objetos indesejados das fotos diretamente no app Fotos (Photos).

Até mesmo a Visual Intelligence será suportada por ele, mesmo sem o Controle da Câmera. Para isso, ela será acionada pelo próprio botão de Ação do aparelho.

C1: o modem 5G da Apple

Um outro grande destaque do iPhone 16e é o uso de um modem 5G desenvolvido pela própria Apple, que ela chamou de C1. Esta é a primeira vez que a empresa usa um modem proprietário em um iPhone, o que reduz a dependência de fabricantes como a Qualcomm.

O modem suporta redes 5G sub-6GHz (mas não mmWave), prometendo maior eficiência energética e uma conexão estável. Para o usuário comum, a mudança deverá passar despercebida — mas esse, claro é um passo importante para a companhia.

Câmera melhor, bateria maior

O iPhone 16e mantém a câmera única na traseira, mas agora com um sensor Fusion de 48 megapixels, um bom aumento em relação ao modelo anterior, que tinha uma lente de 12MP. A promessa é de fotos mais nítidas, com melhor qualidade em ambientes com pouca luz, e ainda um zoom óptico de 2x, cortando a imagem diretamente no sensor.

Divulgação/Apple

Na frente, a câmera para selfies também foi atualizada de 7MP para 12MP, garantindo imagens e chamadas de vídeo com mais detalhes. Claro, ele não vai competir com os iPhones mais poderosos em termos de câmera, contudo é mais do que suficiente para muita gente.

A bateria sempre foi um ponto fraco no iPhone SE, mas o novo modelo traz uma autonomia bem melhor para aguentar o tranco. Segundo a Apple, ela é “a melhor já colocada num iPhone de 6,1 polegadas”, durando 6 horas a mais que a do iPhone 11 e até 12 horas a mais que todas as gerações do iPhone SE.

Bem-vindo, USB-C

Finalmente, a companhia adotou o USB-C no iPhone 16e, seguindo as regras da União Europeia. Agora, portanto, o usuário poderá utilizar o mesmo cabo para recarregar seu iPhone, iPad e até mesmo dispositivos de outras marcas — ou então carregadores sem fio Qi2.

Algo importante a se destacar é que, embora seja possível recarregá-lo com um carregador do tipo, o iPhone 16e não conta com suporte ao MagSafe, uma vez que não traz os ímãs característicos da tecnologia.

Preço e disponibilidade

O iPhone 16e chega com um preço inicial de US$600 nos Estados Unidos (bem acima do que era previsto) e 740€ em Portugal, mantendo-se como o modelo mais barato da linha. Nos EUA e em alguns outros países, ele já está disponível para pré-venda a partir desta sexta-feira (21/2) e chegará às lojas em 28/2.

No Brasil, o dispositivo entrará em pré-venda no dia 28/2, partirá de R$5.800 (128GB) e poderá chegar a R$8.100 (512GB) — com descontos de 10% no pagamento à vista, é claro.

