iPhones 14 e 14 Plus são descontinuados após lançamento do iPhone 16e

Sem muito alarde, a Apple descontinuou hoje os iPhones 14/14 Plus — lançados originalmente em 2022, junto aos modelos 14 Pro e 14 Pro Max. Isso marca o fim da linha para os últimos modelos da empresa a usarem a antiga porta Lightning.

Embora esse movimento tenha sido silencioso, ele já era esperando e veio logo após o lançamento do iPhone 16e — apresentado agora há pouco —, que chega ao mercado com uma série de novidades, incluindo a porta USB-C.

Desde o ano passado, a União Europeia (UE) passou a exigir que todos os celulares vendidos no bloco utilizem o padrão para carregamento e transferência de dados. A fim de cumprir a regra, a Maçã retirou de circulação os modelos que ainda dependiam da porta antiga.

Obviamente, o iPhone 16e surge como o substituto natural desses modelos. Conforme já mostramos, ele tem um design mais moderno, uma tela OLED de 6,1 polegadas, suporte ao Face ID, chip A18 e compatibilidade com a Apple Intelligence. Essas novidades fazem dele, é claro, uma opção mais atraente para os consumidores.

Nas últimas semanas, os estoques dos iPhones 14 foram se esgotando, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Esse movimento já indicava que a companhia estava se preparando para a chegada de um novo modelo.

A estratégia de trazer um aparelho mais barato (ou “menos caro”, como preferir) também visa fortalecer a presença da Maçã em mercados emergentes, como China e Índia, onde a concorrência com marcas locais é acirrada.

Para quem estava pensando em comprar um iPhone 14 ou 14 Plus, a descontinuação significa que esses modelos não estarão mais disponíveis diretamente pela Apple. No entanto, eles ainda poderão ser encontrados em estoques remanescentes de varejistas ou no mercado de usados.

Obviamente, como o iPhone 16e é o sucessor direto do iPhone SE, o modelo de terceira geração dele também foi descontinuado hoje — marcando, assim, o fim definitivo dos iPhones com um botão de Início físico.

