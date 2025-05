Loop é um player brasileiro que lhe ajuda a escolher o seu próximo podcast

Na era digital, o principal desafio do usuário é escolher qual é o próximo novo conteúdo que vai consumir, seja um filme, uma música ou um podcast — em uma prateleira interminável de opções. Esse é o fenômeno chamado “paradoxo da escolha”, conceito de Barry Schwartz que compreende a contradição de um processo de escolha enfadonho que leva à angústia alguém na posição de tomar uma decisão.

Publicidade

Como resolver, então, o paradoxo da escolha? Eis uma pergunta difícil de se responder, visto que a tomada de decisão é uma experiência individual, dependente de incontáveis variáveis que implicam sobre duas ou mais ofertas — ainda mais quando são opções desconhecidas. No entanto, é possível mitigar esse processo angustiante de escolha quando são apresentadas opções de forma objetiva, a partir de uma ordem sistemática ou aleatória. Eis uma das principais funcionalidades do Loop.

Desenvolvido pelo brasileiro Augusto Simonato, o Loop é um reprodutor de podcasts multifuncional que busca proporcionar ao ouvinte de podcasts uma experiência imersiva em um app repleto de funcionalidades, a partir do padrão de design da Apple — ainda que em uma interface única e personalizável.

A descoberta de novos podcasts é uma das grandes surpresas do Loop, que tem uma aba dedicada à reprodução de podcasts sugeridos aleatoriamente pelo aplicativo. Nessa seção, é possível personalizar as recomendações por gêneros de interesse e até mesmo interagir com uma fila de podcasts descobertos anteriormente, caso você queira voltar a alguma sugestão anterior.

Publicidade

Já a aba Podcasts, que é a tela de início do aplicativo, conta com um feed universal de podcasts atualizados recentemente, pela qual é possível descobrir novos programas a partir da data de atualização mais recente, para evitar o encontro de algum desatualizado ou até mesmo finalizado. É nessa mesma sessão onde o usuário pode acessar uma playlist criada para ouvir diversos episódios em sequência.

O Wallpaper Studio é um dos recursos mais distintos e divertidos do Loop, feito para usuários que gostam de personalizar as Telas Bloqueadas e de Início do sistema. No player principal do aplicativo, ao tocar no ícone de reticências, é possível acessar o Wallpaper Studio, um card com controles de desfoque e sombra que permitem criar um wallpaper a partir da capa do episódio sendo reproduzido, para então salvá-lo na biblioteca de fotos do aparelho.

Além de todos os recursos diferenciados já citados, o Loop também conta com funcionalidades comuns aos ouvintes de podcasts: é possível avançar e retroceder alguns segundos, pular anúncios, alterar a velocidade de reprodução, fazer downloads de episódios e também acionar o Modo Sono, um timer configurado a partir de algumas opções predefinidas para o desligamento automático da reprodução — tudo de forma personalizada nos ajustes do aplicativo.

O app também suporta capítulos e reprodução de áudio de alta qualidade, além de priorizar a privacidade ao não armazenar informações de usuários.

O Loop acaba de chegar à App Store por R$20, sem compras internas ou assinaturas e com suporte ao inglês, francês, italiano, além, é claro, ao português (Brasil e Portugal). Agora, você tem mais uma forma de ouvir ao MacMagazine no Ar e descobrir seus próximos podcasts! 😉