Rumor sobre o “iPhone 17 Pro” ressuscita função de recarga bilateral

Já há algum tempo, é esperado que os iPhones incluam a possibilidade de recarregar outros dispositivos ao encostá-los na parte traseira — uma função denominada recarga reversa/bilateral sem fio.

Indícios de implementação dessa tecnologia já existem nos iPhones há um tempo, sendo um caso de uso comprovado quando o aparelho está conectado à finada bateria MagSafe (apenas para recarregá-la se o dispositivo estiver conectado à energia).

No entanto, novas informações publicadas no Weibo pelo leaker conhecido como Instant Digital indicam que a Apple testou a função de recarga reversa nos “iPhones 17 Pro/17 Pro Max”. A fonte fez referência, mais especificamente, à função usada em dispositivos da Samsung, destacando a área de carregamento sem fio em um smartphone.

Em termos de desempenho, o sistema é aparentemente capaz de transmitir energia com até 7,5W. Esta é a mesma potência que o carregamento sem fio via padrão Qi opera nos iPhones 16 Pro/16 Pro Max — mas longe dos 25W possíveis com o MagSafe nos mesmos modelos.

No entanto, embora a Apple possa ter testado a função, o leaker não indicou que ela será de fato implementada nos próximos modelos. Seria uma boa adição, não?

