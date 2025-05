Afinal, compensa mais comprar o iPhone 16e, 16 ou 15? Eis as suas diferenças — além dos preços

Com o iPhone 16e entre nós, alguns compradores poderão se encontrar numa encruzilhada: devo investir nele, no iPhone 15 ou, quem sabe, no iPhone 16?

Isso porque, teoricamente, o iPhone 16e traz configurações inferiores às do iPhone 16, porém algumas superiores às do iPhone 15. No entanto, essas diferenças podem custar caro, como veremos adiante.

Pode não parecer mas, embora compartilhem a maioria dos recursos, ainda há mais muitas diferenças entre os modelos em questão.

Confira um tabelão que fizemos para facilitar as coisas, abaixo:

Diferenças iPhone 15 (2023) iPhone 16 (2024) iPhone 16e (2025) Recorte frontal Ilha Dinâmica (Dynamic Island) Ilha Dinâmica (Dynamic Island) notch Proteção da tela Ceramic Shield Ceramic Shield de última geração Ceramic Shield Acabamento do chassi alumínio com a parte de trás em vidro colorido por infusão alumínio com a parte de trás em vidro colorido por infusão alumínio com a parte de trás em vidro Botão de Ação (Action button) ⛔️ ✅ ✅ Peso 171 gramas 170 gramas 167 gramas Cores rosa, amarela, verde, azul e preta ultramarino, verde-acinzantado, rosa, branca e preta branca e preta Brilho mín. — 1 nit — Brilho máx. 1.000 nits 1.000 nits 800 nits Pico de brilho 1.600 nits (HDR )

2.000 nits (ambiente externo) 1.600 nits (HDR)

2.000 nits (ambiente externo) 1.200 nits (HDR) Resolução 2556×1179 pixels 2556×1179 pixels 2532×1170 pixels Chip A16 Bionic A18 A18 Núcleos de CPU 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) Núcleos de GPU 5 núcleos 5 núcleos 4 núcleos Memória integrada 6GB 8GB 8GB Apple Intelligence ⛔️ ✅ ✅ Câmera Sistema de câmera dupla (principal de 48 megapixels e ultra-angular de 12MP) Sistema avançado de câmera dupla (Fusion de 48MP e ultra-angular de 12MP) Sistema de câmera 2-em-1 (Fusion de 48MP) Controle da Câmera (Camera Control) ⛔️ ✅ ⛔️ Estabilização Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor Estabilização óptica de imagem Zoom óptico 0,5x, 1x e 2x 0,5x, 1x e 2x 1x e 2x Fotos macro ⛔️ ✅ ⛔️ Vídeos macro ⛔️ Gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse ⛔️ Fotos e vídeos espaciais ⛔️ ✅ ⛔️ Modo Cinema (câmeras frontal e traseira) Até 4K Dolby Vision a 30 quadros por segundo Até 4K Dolby Vision a 30qps ⛔️ Modo Ação ✅ ✅ ⛔️ Estilos Fotográficos Estilos Fotográficos Nova geração de Estilos Fotográficos Estilos Fotográficos Redução de ruído de vento ⛔️ ✅ ✅ Mixagem de Áudio ⛔️ ✅ ✅ Vídeo QuickTake 1080p até 30qps Até 4K a 60qps em HDR Dolby Vision 1080p até 30qps Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Modem 5G Qualcomm Qualcomm Apple C1 Chip U1 Chip de banda ultralarga de segunda geração Chip de banda ultralarga de segunda geração ⛔️ Thread ⛔️ ✅ ⛔️ Recarga sem fio MagSafe (até 15W), Qi2 e Qi MagSafe (até 25W), Qi2 e Qi Qi (até 7,5W) Bateria Reprodução de vídeo: até 20 horas.

Streaming de vídeo: até 16 horas.

Reprodução de áudio: até 80 horas. Reprodução de vídeo: até 22 horas.

Streaming de vídeo: até 18 horas.

Reprodução de áudio: até 80 horas. Reprodução de vídeo: até 26 horas.

Streaming de vídeo: até 21 horas.

Reprodução de áudio: até 90 horas.

Tudo o que não está na tabela acima é, portanto, igual entre todos os modelos — como dimensões, tamanho dos displays (Super Retina XDR), opções de armazenamento, recursos de câmera (exceto os que foram supracitados) e de segurança, além de suporte ao Face ID e ao 5G, entre outros.

Preços

Com o lançamento do iPhone 16e, a Apple deu mais uma opção bem próxima a outras duas disponíveis para usuários escolherem — anteriormente, com o iPhone SE (3ª geração), essa diferenciação era mais clara.

Portanto, se o que validará a sua escolha é o preço, confira na tabela a seguir quanto a ausência (ou a presença) de certos recursos lhe custará, com base na configuração mínima de cada modelo (para o exemplo, pegamos o de 128GB):

País iPhone 15 (2023) iPhone 16 (2024) iPhone 16e (2025) Brasil R$6.500 R$7.800 R$5.800 Estados Unidos US$700 US$800 US$600 Portugal 890€ 990€ 740€

No entanto, se a sua escolha dependerá de longevidade, sem dúvida ela ficará entre os iPhones 16 e 16e, que contam com um hardware atualizado (especialmente o chip A18) capaz de aguentar mais tempo do que o iPhone 15 — principalmente pensando em Apple Intelligence, que chegará ao Brasil no começo de abril.

Qual será? 🤔

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

