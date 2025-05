App Tripsy é atualizado com lugares próximos, categorias personalizadas e mais

O popular app de viagens Tripsy ganhou hoje mais uma importante atualização, chegando à sua versão 3.3 com uma série de novos recursos que vêm para tornar o uso do app ainda mais prático.

Publicidade

A primeira grande novidade é o recurso lugares próximos, o qual permite selecionar uma localização desejada (seu hotel, por exemplo) para que você veja apenas locais nas proximidades.

As categorias personalizadas, por sua vez, permitem salvar qualquer atividade ou lugar em uma viagem. Elas aparecem para terceiros ao compartilhar uma viagem, permitindo que outras pessoas colaborem nelas.

Usuários do plano Pro, especificamente, agora podem escolher uma moeda em particular para que o Trispy converta todas as despesas e preços que aparecerem para ela, facilitando cálculos durante uma viagem.

Assinantes também podem agora adicionar despesas que não estão associadas a alguma atividade ou lugar específico, bem como escolher como e quais categorias devem ou não aparecer no calendário.

O update também traz correções e outras melhorias, como atualizações na lista de aeroportos e companhias aéreas, a possibilidade de filtrar despesas por categorias, melhorias no carregamento de widgets, entre outros.

O Tripsy pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas é preciso ser um assinante para desbloquear todos os recursos. Atualmente, as assinaturas disponíveis variam de R$10/mês a R$150/ano.