Aqara lança hub com câmera de vigilância para ambientes externos

A popular marca de dispositivos inteligentes Aqara anunciou hoje o Camera Hub G5 Pro, produto que apresenta a primeira câmera de vigilância da empresa projetada para ambientes externos. Contando com recursos de inteligência artificial, ele foi projetado para fornecer integração perfeita com ecossistemas de casa inteligente ao mesmo tempo em que oferece segurança aprimorada aos usuários.

O G5 Pro oferece gravação de 2,6K Quad HD com a tecnologia True Color Night Vision, a qual possibilita visualizar todos os detalhes mesmo nos cenários mais escuros. A IA integrada, por sua vez, permite à câmera capturar eventos potencialmente críticos ao redor da casa e enviar alertas sobre eles — inclusive, há suporte até mesmo a automações contra possíveis ameaças.

Suportando plataformas domésticas inteligentes populares (como o protocolo RTSP) e o padrão Matter, o hub opera de forma multiprotocolar, sendo capaz de conectar e gerenciar não apenas acessórios da Aqara, mas também dispositivos de terceiros compatíveis — o que certamente dá ao produto um ar de maior versatilidade e possibilita utilizá-lo nos mais variados cenários.

Além dos destaques supracitados, o Camera Hub G5 também suporta gravação e transmissão de vídeos com criptografia de ponta a ponta (inclusive com suporte a sincronização via iCloud) e possui um design pensado para ser resistente a condições adversas — como temperaturas extremas (de -30ºC a 50ºC), umidade e poeira (classificação IP65).

O Camera Hub G5 já pode ser adquirido no site da Aqara, por revendedores autorizados ou plataformas de ecommerce nas cores branca e cinza, e em duas versões: uma com conectividade Wi-Fi e outra PoE (Power over Ethernet), as quais saem por US$180 e US$200 (respectivamente) se compradas nos Estados Unidos.

Por tempo limitado (até o dia 22 de fevereiro), é possível obter um desconto de 15% na compra do produto com o cupom NAPRG5PRO (nas lojas da Aqara na América do Norte ou na Amazon nos EUA e no Canadá) ou EUG5PRO1 (na Europa ou na Amazon na Alemanha, na Espanha, na França, na Itália, nos Países Baixos e nos Reino Unido).

Adicionalmente, a Aqara anunciou hoje que o interruptor inteligente Dimmer Switch H2 agora está disponível também na Europa. Ele também pode ser adquirido pela loja online da empresa, no varejo ou em plataformas como a Amazon (Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Polônia e Reino Unido).

