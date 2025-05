Como ativar a reprodução de recomendações no app Apple TV [iPhone, iPad, Mac e Apple TV]

O aplicativo Apple TV está disponível no iPhone, no iPad, no Mac, na própria Apple TV, além de também estar no Vision Pro, no Android, em dispositivos de streaming de terceiros e em algumas smart TVs.

Com ele, você pode acessar todo o conteúdo do Apple TV+ (serviço de streaming de séries e filmes da Maçã) e também tudo aquilo que tiver sido alugado ou adquirido na loja de conteúdos da empresa.

Recentemente, ela passou a permitir a reprodução automática de recomendações depois que você terminar de assistir a uma série, um filme ou um evento esportivo. Veja como ativar isso! 😊

Como ativar a reprodução de recomendações do app TV no iPhone/iPad

Com o app TV aberto, toque na sua foto (no canto superior direito) e marque a opção “Reproduzir uma Recomendação”.

Como ativar a reprodução de recomendações do app TV no Mac

Com o app TV aberto, vá até TV » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Marque, então, a opção “Reproduzir uma Recomendação”.

Como ativar a reprodução de recomendações do app TV na Apple TV

Na set-top box homônima da Maçã, acesse o app Ajustes e vá até Apps » TV. Depois, clique em “Reproduzir uma Recomendação” de forma que “Ativado” apareça à direita.

Simples, não é mesmo? 📺