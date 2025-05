Como ativar/desativar as legendas automáticas do app Apple TV no Mac

O aplicativo Apple TV do macOS Sequoia 15 ganhou duas funções já vistas na Apple TV com o tvOS 18: a possibilidade de conferir legendas automáticas ao silenciar/deixar o volume no mínimo, e também ao retroceder os filmes ou séries por até 30 segundos.

Neste artigo, mostraremos como é simples ativar ou desativar essa função no seu Mac. Vamos lá?! 😊

Com o app Apple TV aberto no seu computador, vá até TV » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Em seguida, acesse a aba “Reprodução” e marque ou desmarque uma ou as duas opções a seguir:

Mostrar Quando Silenciado

Mostrar ao Retroceder

Simples, não? 📺