Como importar arquivos do Mac para o aplicativo Apple TV

Com o aplicativo Apple TV do Mac, você pode curtir os conteúdos do Apple TV+ e também aqueles filmes que quer alugar ou comprar na loja de conteúdos da Maçã.

Publicidade

Ocorre que a empresa ainda possibilita que sejam importados arquivos de vídeo (filmes que você comprou em outras lojas, por exemplo) que estiverem armazenados no seu computador. Dessa forma, eles aparecerão na sua biblioteca de mídia.

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer exatamente isso! 🖥️

Com o app Apple TV aberto no seu computador, vá até Arquivo » Importar… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command O .

Se preferir, simplesmente arraste um arquivo ou uma pasta do Finder para qualquer categoria na biblioteca (ou para a área “Biblioteca” na barra lateral do app).

Publicidade

Em seguida, localize um arquivo ou uma pasta e clique em “Abrir”. A Apple informa que, ao adicionar uma pasta, todos os arquivos contidos dentro dela serão adicionados à sua biblioteca.

Por padrão, o app TV colocará uma cópia de cada arquivo de vídeo na pasta Filmes/TV, na sua pasta pessoal, e deixará o arquivo original no local atual.