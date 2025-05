eero 7 e Pro 7 são os novos roteadores com Wi-Fi 7 da subsidiária da Amazon

A eero, subsidiária da Amazon, anunciou ontem uma nova linha de roteadores com Wi-Fi 7, composta pelo eero 7 e pelo eero Pro 7, os quais oferecem (respectivamente) velocidades multi-gigabit a um preço mais acessível e também desempenho premium para redes que exigem alta largura de banda.

Focados em facilidade de uso e segurança — e mantendo a compatibilidade com versões anteriores de todas as gerações de dispositivos da eero —, os dois sistemas contam com tecnologias exclusivas patenteadas pela empresa, como a TrueMesh, o TrueRoam e o TrueChannel.

O eero 7, sistema de entrada da linha, foi projetado para clientes que dependem do Wi-Fi para atividades rotineiras (como navegação na web, streaming, estudo e trabalho), mas que pretendem atualizar para o Wi-Fi 7 sem gastar muito — o que, convenhamos, não é muito fácil atualmente.

O sistema dual-band (2,4GHz e 5GHz) é capaz de fornecer velocidades sem fio de até 1,8Gbps e com fio de até 2,3Gbps através das suas duas portas de 2,5GbE. Em termos de cobertura, uma unidade possui um alcance de ~185m², enquanto duas cobrem~370m² e três,~555m².

Oferecendo alto desempenho em um formato bastante compacto, o eero 7 já está disponível para encomendas e será disponibilizado em 26 de fevereiro por US$170 (uma unidade), US$280 (pacote com dois) e US$350 (com três) pelo site da eero.

Ainda mais desempenho!

O eero Pro 7, por sua vez, é um sistema mais avançado projetado para quem precisa de mais largura de banda e precisa conectar centenas de dispositivos ou vive em uma residência com alta demanda por consumo de internet por seus moradores (como jogos online ou streaming).

Apresentando um design térmico passivo avançado e sem ventilador já conhecido do eero Max 7, o eero Pro 7 é um sistema tri-band (2,4GHz, 5GHz e 6GHz) capaz de fornecer velocidades sem fio de até 3,9Gbps e velocidades com fio de até 4,7Gbps (aqui, com duas portas de 5GbE).

Quando pulamos para o alcance, ele é semelhante ao do eero 7 em termos espaciais, com a diferença de que é capaz de suportar até 200 dispositivos com uma única unidade, limite que sobe para 400 dispositivos em um pacote com dois e para 600 no pack com três.

Também já podendo ser encomendado e previsto para o dia 26, o eero Pro 7 pode ser adquirido por US$300 (uma unidade), US$550 (pacote com dois) e US$700 (com três).