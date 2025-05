“iPhone 17 Air/Slim” poderá ter tela e espessura maiores que o esperado

Nós já acompanhamos aqui diversos possíveis detalhes do especulado “iPhone 17 Air/Slim”, modelo ultrafino que a Apple poderá lançar este ano como parte da sua próxima linha de smartphones.

No ano passado, por exemplo, o analista Ross Young disse que o dispositivo poderá ter uma tela de 6,55 polegadas — ou 6,6″ arredondando para cima. Já com relação ao seu principal atributo, a espessura, o analista Ming-Chi Kuo previu que o aparelho terá apenas 5,5mm em seu ponto mais fino.

Entretanto, nesta semana, o YouTuber Jon Prosser disse que o aguardado novo modelo será equipado com uma tela de 6,7″ — o tamanho real, porém, pode ser um pouco menor, sendo essa a medida arredondada.

Prosser também afirmou que ele terá 5,64mm de espessura no seu ponto mais fino — ou seja, excluindo a suposta barra de câmera traseira do dispositivo.

As informações do YouTuber soam plausíveis, até porque são, de certa forma, próximas do que vinha sendo aventado. Prosser, inclusive, divulgou outras informações relacionadas ao modelo em questão e também dos demais aparelhos da linha “iPhone 17”, incluindo o suposto design do “iPhone 17 Pro”.

