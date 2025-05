iPhones 15 Pro também poderão ativar Visual Intelligence pelo botão de Ação

O fato de o iPhone 16e, anunciado ontem pela Apple, suportar a Inteligência Visual (Visual Intelligence) — recurso da Apple Intelligence que permite analisar objetos e paisagens com a câmera do iPhone — deixou muita gente confusa, afinal, o novo modelo da entrada da Maçã não conta com o Controle da Câmera (Camera Control) — botão que, no resto dos iPhones 16, é usado justamente para invocar o recurso.

Essa, inclusive, era a principal “desculpa” para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max não contarem com essa novidade (embora suportem a Apple Intelligence), já que eles também não trazem o Controle da Câmera.

Para contornar essa limitação no iPhone 16e, a Maçã decidiu criar um atalho para o botão de Ação — esse, sim, presente no aparelho — para que donos do novo dispositivo também pudessem despertar e usar a Inteligência Visual.

Como foram os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max que estrearam o botão de Ação entre os dispositivos da Apple, não é difícil chegar à conclusão de que a empresa também poderia desbloquear a Inteligência Visual nesses modelos mais antigos caso liberasse esse atalho de forma retroativa, como por meio de uma atualização.

Pois bem, segundo informações do Daring Fireball, que foi atrás da Apple para tentar arrancar algum tipo de posicionamento, isso realmente vai acontecer! Segundo representantes da empresa, donos de iPhones 15 Pro/15 Pro Max ganharão não só o atalho do botão da Ação para a Inteligência Visual, mas também um novo atalho dedicado ao recurso na Central de Controle do iOS.

Ainda não está claro quando esse atalho será liberado para donos de iPhones mais antigos, mas é possível que ele chegue com o iOS 18.4, cujo lançamento está previsto para abril. Também é muito provável que o novo atalho da Inteligência Visual para a Central de Controle também seja liberado para outros modelos da linha iPhone 16 nesse processo.

Sejamos francos: essa é uma solução um tanto óbvia, que deveria ter sido implementada pela Apple ainda no lançamento da Inteligência Visual, não é mesmo? A “exclusividade” do recurso para a linha iPhone 16 durou pouco, portanto…

