“Murderbot”, série do Apple TV+ com Alexander Skarsgård, estreará em 16/5

Anunciada no fim de 2023, a série “Murderbot”, do Apple TV+, ganhou hoje um first look. Criada (e dirigida) pelos irmãos indicados ao Oscar Chris e Paul Weitz, o seriado de ficção científica estreará no serviço de streaming da Maçã no dia 16 de maio.

Estrelada pelo vencedor do Emmy Alexander Skarsgård (que também atua como produtor executivo), “Murderbot” baseia-se na saga homônima da autora Martha Wells e acompanha um androide de segurança designado a proteger cientistas em um planeta desabitado que hackeia seu módulo de controle e conquista o “livre arbítrio”.

Porém, Murderbot (interpretado por Skarsgård) deve esconder seu livre arbítrio e completar uma tarefa perigosa — quando tudo o que ele realmente quer é ser deixado sozinho para assistir a novelas futuristas e descobrir seu lugar no universo.

Alexander Skarsgård is Murderbot.#Murderbot — Streaming May 16 on Apple TV+ pic.twitter.com/3QY00yKv7W — Apple TV (@AppleTV) February 20, 2025 Alexander Skarsgård é Murderbot.

#Murderbot — Disponível em 16 de maio no Apple TV+

O elenco da produção também inclui Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski.

“Murderbot” é uma produção da Paramount Television Studios. Andrew Miano é produtor executivo, ao lado de David S. Goyer e Keith Levine.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

