Novo dobrável da OPPO, Find N5 pode controlar Macs remotamente

A fabricante chinesa OPPO apresentou hoje seu mais novo smartphone dobrável, o Find N5, o qual promete revolucionar o mercado com um design ultrafino e recursos que vão além do convencional.

Publicidade

Além de ser o smartphone dobrável mais fino já lançado, o modelo traz uma novidade que vai agradar especialmente quem usa produtos da Apple: a capacidade de controlar e acessar remotamente um Mac.

Tudo isso é possível por meio do aplicativo O+ Connect for Mac. Com ele, dá para usar o Find N5 como um minilaptop: a tela dobrável permite que a metade inferior funcione como teclado ou touchpad, enquanto a parte de cima exibe a tela do seu Mac.

Além disso, o Find N5 facilita o compartilhamento de arquivos entre o smartphone e o Mac, tudo sem fio e sem precisar de cabos ou programas de terceiros. Esse recurso é uma evolução do O+ Connect, que já permitia o compartilhamento de arquivos entre dispositivos OPPO, OnePlus e Realme com iPhones e iPads.

Publicidade

Apesar de outras marcas, como a fabricante vivo, já oferecerem funções semelhantes na China com o sistema OriginOS, o Find N5 é o primeiro a trazer essa tecnologia para o mercado global. Não há expectativas, contudo, de um lançamento dele no Brasil.

Design ultrafino, hardware potente

Quando dobrado, o Find N5 tem apenas 8,93mm de espessura, e quando aberto, impressiona com incríveis 4,2mm. Para chegar a esse nível, a OPPO usou uma dobradiça de titânio 20% menor que a dos modelos anteriores e baterias de silício-carbono, que são mais finas e têm maior capacidade de energia.

A tela principal, de 8,12 polegadas, e a tampa externa, de 6,6″, são duas das grandes estrelas do dispositivo. Ambas contam com taxas de atualização que variam de 1Hz a 120Hz e um brilho máximo de até 2.400 nits.

Sob o capô, o Find N5 é equipado com o poderoso processador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM , 512GB de armazenamento e uma bateria de 5.600mAh que suporta carregamento rápido de 80W com fio e 50W sem fio.

Custando 2,5 mil dólares singapurianos (cerca de R$10.700), o lançamento do aparelho acontecerá primeiramente na Ásia e na Europa. Os Estados Unidos ficarão de fora, já que a OnePlus (marca irmã da OPPO) decidiu não levar o dispositivo para lá.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Google