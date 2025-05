Preços dos smartphones mais procurados no Brasil subiram 36% em 12 meses

Para a tristeza de muitos e a surpresa de ninguém, os smartphones estão mais caros no Brasil — o que, é claro, inclui iPhones. Pelo menos é isso o que indica um levantamento do Buscapé divulgado pelo Tecnoblog.

De acordo com os dados da empresa, que comparou os preços dos celulares mais procurados no mês de janeiro de 2024 com o mesmo período de 2025, os valores subiram cerca de 36% no país.

Dos 11 aparelhos mais procurados no Brasil, os iPhones ocupam três posições:

Modelo Menor preço Maior preço Preço médio Galaxy S23 R$2.959 R$3.633 R$3.028 iPhone 13 R$3.749 R$4.304 R$3.899 Galaxy S22 R$2.399 R$2.998 R$2.424 Galaxy A54 R$1.649 R$1.996 R$1.713 iPhone 14 R$4.179 R$4.940 R$4.325 Redmi Note 12S R$1.307 R$1.541 R$1.331 Poco X5 R$1.370 R$1.542 R$1.424 Galaxy M34 R$1.039 R$1.298 R$1.104 Galaxy M54 R$1.519 R$1.988 R$1.614 iPhone 11 R$2.089 R$2.893 R$2.255 Moto G14 R$674 R$799 R$697

A análise reforça a tendência de valorização de celulares premium, embora até mesmo os modelos mais acessíveis tenham ficado mais caros.

Ademais, considerando o aumento significativo dos valores de iPhones, não é por menos que eles lideram os rankings de dispositivos mais procurados e vendidos em plataformas de produtos usados.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

