Promoções na App Store: Rip Them Off, Teslagrad, ACDSee Pro e mais!

Nesta véspera de pré-venda dos iPhones 16e (nos Estados Unidos, em Portugal e outros países; no Brasil, apenas no dia 28 de fevereiro), economize com a nossa seleção de promoções na App Store para esta quinta-feira!

Rip Them Off, desenvolvido pelo Lozange Lab, é um jogo de quebra-cabeças minimalista com gerenciamento econômico e defesa de torres.

Maximize o seu lucro e satisfaça o seu conselho. Em cada cidade, desenvolva um labirinto que a população não seja capaz de recusar. Priorize lojas — adquira as certas, nos locais certos e com os valores certos!

Confira um vídeo:

Controle o fluxo de tempo para certificar-se de que as suas estratégias se desdobrarão com sucesso! Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$170 em descontos:

Jogos

Puzzle magnético.

História interativa.

Jogo de aventura.

Jogo de aventura do Bob Esponja.

Aplicativos

Editor de imagens.

Seu dispositivo como um mouse.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️