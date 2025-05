“The Gorge” bate “Wolfs” e se torna a maior estreia do Apple TV+

O Apple TV+ tem motivos de sobra para comemorar um marco bastante importante com o lançamento do filme “Entre Montanhas” (“The Gorge”), thriller de ficção científica que traz no elenco Miles Teller e Anya Taylor-Joy.

Publicidade

Lançado na semana passada, o longa-metragem já é a maior estreia de um filme na história do serviço de streaming, superando o recorde anterior, que pertencia a “Wolfs”, o thriller policial estrelado por George Clooney e Brad Pitt.

A Maçã não divulgou números exatos de audiência, mas confirmou ao Deadline que o filme impulsionou um crescimento global de dois dígitos para a plataforma e aumentou em 80% o número de novos assinantes de um fim de semana para o outro após a estreia.

Um tempo depois, a informação também foi compartilhada pela empresa no X (ex-Twitter):

An important dispatch from the gorge.#TheGorge — Now Streaming pic.twitter.com/EKcDAnX9mn — Apple Original Films (@AppleFilms) February 20, 2025 Um despacho importante do desfiladeiro.

#TheGorge — Agora disponível

Dirigido por Scott Derrickson, o mesmo por trás de “Doutor Estranho” (“Doctor Strange”) e “O Telefone Preto” (“The Black Phone”), “Entre Montanhas“ mistura romance, ação e horror de uma forma única.

Publicidade

A história acompanha dois operantes rivais que ficam em lados opostos de um desfiladeiro misterioso, encarregados de proteger o mundo de uma ameaça desconhecida que se esconde lá embaixo. Enquanto os personagens desenvolvem uma conexão à distância, o filme caminha para um mergulho emocionante no desfiladeiro, onde segredos serão revelados.

O filme tem recebido críticas positivas, com muitos elogiando a química entre Teller e Taylor-Joy, e a premissa original que mistura vários gêneros. No Rotten Tomatoes, “The Gorge” tem uma aprovação de 64% até agora.

Publicidade

O roteirista Zach Dean já adiantou que gostaria de expandir a história, criando possíveis sequências ou prequels para transformar o filme em uma franquia.

Esse sucesso vem logo após outro grande feito da Apple TV+: a série “Ruptura” (“Severance”) se tornou o programa mais assistido da história do streaming. Juntos, os resultados indicam que a Maçã está ganhando cada vez mais espaço no mercado.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.