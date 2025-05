Vivo passa a oferecer roaming internacional no Apple Watch [atualizado: não mais?]

A Maçã oferece Apple Watches com conectividade celular desde o Series 3, lançado em 2017.

Foi só com a chegada do watchOS 9.1 que usuários do Series 5 e posteriores (incluindo os modelos SE e Ultra) puderam desfrutar de um recurso já presente em smartphones há vários anos: o roaming internacional.

Com isso, é possível utilizar os dados celulares no relógio para fazer ligações, ouvir músicas e mais mesmo quando estiver viajando para um país ou região compatível com a sua operadora.

O problema é que, até agora, nenhuma operadora brasileira suportava essa função nos Apple Watches compatíveis. Digo “até agora” pois esse cenário finalmente mudou.

A Vivo passou a oferecer o roaming internacional para os donos de Apple Watches que tenham ativado o Vivo Sync (que passou a ser gratuito, vale observar) nos modelos compatíveis e atualizados.

A informação consta no site oficial da empresa, o qual também deixa claro que isso só pode ser usado em Apple Watches — não valendo para relógios com o Wear OS (do Google), por exemplo.

Essa informação parece ser bem recente — em pesquisas realizadas pelo MacMagazine, constatamos que o recurso não tinha sido disponibilizado ainda em dezembro de 2024.

O MM questionou a assessoria da Vivo sobre mais detalhes do roaming internacional pelo relógio, para saber se há alguma cobrança ou limitação para determinados planos. Se obtivermos uma resposta da operadora, atualizaremos esta matéria.

Ótima novidade, não acham?! ⌚️

Atualização 15/04/2025 às 17:40

Em uma visita à página do site da Vivo sobre eSIM, é possível agora perceber que a operadora retirou qualquer menção ao roaming internacional do Apple Watch.

Questionada pelo MacMagazine sobre a questão, porém, a operadora ainda não se posicionou.

